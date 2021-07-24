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LeMan, Erdoğan'ın selin vurduğu Rize'de çay dağıtmasını kapağına taşıdı

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sel felaketinin vurduğu Rize’de çay dağıtması karikatür dergisi LeMan’a kapak oldu.
LeMan, Erdoğan'ın selin vurduğu Rize'de çay dağıtmasını kapağına taşıdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sel felaketinin vurduğu ve 6 kişinin hayatını kaybettiği Rize’de çay dağıtması tepkilere neden oldu. . Karikatür dergisi LeMan, yayınladığı karikatürle o görüntüleri eleştirdi. Karikatürde Erdoğan'ın dağıttığı çayların altında ezilen yurttaşlar işlendi.

Doğu Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde Artvin ve Rize en fazla etkilenen iller oldu. 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok yerini su bastığı Rize'ye giden Erdoğan, burada toplanan yurttaşlara otobüsten fırlatarak çay dağıttı.

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