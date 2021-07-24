LeMan, Erdoğan'ın selin vurduğu Rize'de çay dağıtmasını kapağına taşıdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sel felaketinin vurduğu ve 6 kişinin hayatını kaybettiği Rize’de çay dağıtması tepkilere neden oldu. . Karikatür dergisi LeMan, yayınladığı karikatürle o görüntüleri eleştirdi. Karikatürde Erdoğan'ın dağıttığı çayların altında ezilen yurttaşlar işlendi.

Doğu Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde Artvin ve Rize en fazla etkilenen iller oldu. 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok yerini su bastığı Rize'ye giden Erdoğan, burada toplanan yurttaşlara otobüsten fırlatarak çay dağıttı.