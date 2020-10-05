LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolü’nü Serdar Denktaş imzaladı.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı adaylarının cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi hakkında olan görüşlerini, kendi gündemleri içerisinde yer alıp almayacağını ve seçilmeleri durumunda aşağıda belirtilen maddeler hususunda görevleri bilincinde hareket edeceklerinin taahhüdünü almak amaçlı 2 Ekim'de adayların imzasına açılmıştı. 5 Ekim 2020 tarihinde ise ilk protokole imzasını atan Bağımsız Aday Serdar Denktaş oldu.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından, insan haklarından taraf olan ve cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliliğine saygı duyan tüm Cumhurbaşkanı adayları, propaganda süreci protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet edilmişti. Adayların‘LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolü'nü imzalaması için Kuir Kıbrıs Derneği ile iletişime geçmeye davet ediyoruz.