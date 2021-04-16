Lİ-KOOP:Kooperatifleri Kayyumlar Değil Seçilmişler Yönetmelidir...

Lİ-KOOP bir açıklama yayınladı:

Kooperatifleri Kayyumlar Değil Seçilmişler Yönetmelidir

Basına ve Kamuoyuna,

50 yıllık temiz, tertemiz, onurlu bir geçmişe ve demokratik bir geleneğe sahip olan kooperatifimiz Li-Koop bir süreden beri olağan dışı koşullarda yönetilmektedir. Sömürge döneminden kalma mevzuata dayanarak 11 Kasım 2019 tarihinde kooperatifin yönetimine el koyan Şirketler Mukayyitliği, 17 aydan beri Li-Koop'u keyfi, hukuk dışı ve siyasi kararlarla yönetmeye çalışmaktadır.

Kooperatifimizin yönetimine el koyarken BİR AY İÇİNDE YENİDEN SEÇİM YAPILACAĞINI açıklayan Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ne bu taahhüdünü ne de daha sonra verdiği taahhütleri ve sözleri yerine getirmiştir. Bu konuda bazı Li-Koop üyeleri tarafından bugüne kadar yapılan tüm iyi niyetli ve demokratik girişimlere karşın ne görev başındaki UBP hükümetleri ne de UBP'nin üçlü kararname ile atadığı Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, Li-Koop'ta demokratik seçimlerin yapılmasına yönelik olumlu hiçbir adım atmıştır.

"Ben yaparım olur" anlayışı ile hareket eden Mukayyit Dana, Li-Koop seçimlerinin yapılmasını hiçbir gerekçe göstermeden sürekli olarak ertelemekte ve engellemektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi Li-Koop, 50 yıldan beri, seçimle gelen demokratik yönetimleri ve çalışanları ile birlikte, istisnasız tüm üyelere, TARAFSIZ, EŞİT, ADİL, SÜREKLİ ve SÜRATLİ hizmet sunan, yüksek faizlere karşı üyeleri korumaya ve üyelerin kredi ve avans ihtiyaçlarını mümkün olan en düşük faiz oranları ile karşılamaya çalışan demokratik ve güzide bir kuruluşumuzdur. Mukayyitlik yönetimi, Li-Koop’un bu hizmet anlayışına ve kalitesine ayak uyduramamıştır.

Üyelerin talepleri gününde ve ihtiyaç oranında karşılanmamaktadır. Kredi limitleri düşürülmüş, taksitler yükseltilmiş, teminat şartları ağırlaştırılmıştır. Yükselen faizler karşısında üyeler korumasız bırakılarak kooperatifin temel politikalarına aykırı hareket edilmektedir. Faizler sık sık ve mevduat faizleriyle orantısız bir şekilde yükseltilmiş, yükselen faizler eski kredilere de uygulanarak üyelere ek faiz yükü bindirilmiştir. Gereksiz ve partizanca istihdamlar kooperatifi ağır bir yük altına sokmaktadır. Çalışanlarımızın hakları 17 aydan beri derin dondurucuda bekletilmektedir. Mukayyitlik yönetiminin gerek bu konulardaki yanlış karar ve uygulamaları, gerekse kooperatifte yapısal değişikliğe gidecek kararlar almaya çalışması, bu güzide kooperatifimize zarar vermektedir. Bu yanlış karar ve uygulamaların üyeleri istifaya veya özel bankalara yönlendireceği ve kooperatifin küçülmesine sebep olacağı bilinen ve beklenen bir tehlikedir. Öyleyse Mukayyitliğin kooperatifimize zarar veren bu politikaları neden ısrarla uygulamak istediğini, neden kooperatif bünyesinde yapısal değişikliğe gitmek istediğini ve yönetimi neden ısrarla elinde tutmak istediğini sorgulamalı ve buna karşı çıkmalıyız.

Bu düşünceden hareketle, yıllardır Li-Koop üyeliğini onurla taşıyan ortaklar olarak, kooperatifimizi karşı karşıya bulunduğu bu tehlikelerden korumak, Kooperatif Şirketler Yasası'nın verdiği hakları kullanarak Li-Koop'un Genel Kurulu’nu gerçekleştirmek, haksızlığa uğrayan üyelere sahip çıkmak ve çalışanların haklarını almalarını sağlamak için tüm üyeleri örgütlü hareket etmeye çağırıyoruz.

Kooperatifler üyelerindir ve yönetme hakkı da üyelere aittir. Kooperatifleri siyasi partilerin kayyumları değil demokratik yollarla seçilen üyeler yönetmelidir. Çağdaş hukuk ve çağdaş anlayış bunu gerektirmektedir. Mukayyitliğin görevi yönetmek değil, denetlemektir. O nedenle Mukayyitlik asli görevine dönerek yönetimi üyelere devretmelidir. Bu vesile ile Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine kamuoyu önünde bir kez daha çağrı yapıyoruz; Li-Koop Genel Kurulu için gereken çağrı bir an önce yapılmalı, kooperatifimizin yönetimi üyelerin demokratik oyları ile seçilen yöneticilere devredilmelidir.

Li-Koop Üyeleri Platformu (a)

Özal Ziya