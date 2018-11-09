Lİ-Koop’ta çoğunluk sendikası Çağ-Sen oldu

Sendika olarak son 3 yıldan beridir sürdürdüğümüz çalışmalar olumlu sonuca ulaştı. Sendikamız Çağ-Sen, Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop)’ta çoğunluk sendikası olma konumuna ulaştı.
Li-Koop’taçoğunluk sendikası olma konumumuz, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 10. Maddesi gereği olarak bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı olarak bildirerek, yasal olarak Toplu İş Sözleşmesi görüşmesi yapma anlamında yetkili olduğumuzun teyidi için gerekli başvuru yapılmıştır.
Sendikamız, Li-Koop işveren temsilcileri ile toplu görüşmeye, yasanın öngördüğü gerekli duyuruları yaparak hafta başından itibaren görüşmelere başlamaya hazırdır.
Özel sektör çalışanlarının örgütlenip sendikalaşması ve Toplu İş S özleşmeli olarak çalışması çabalarımız devam etmektedir.
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