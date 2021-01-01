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Liman Otel ve Casino’yu 20 yıl ''Merit'' işletecek

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Net Holding ,Liman Otel ve Casino’yu işletmek üzere 20 yıllığına kiraladı.
Liman Otel ve Casino’yu 20 yıl ''Merit'' işletecek

Net Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bildirimde konuyla ilgili şöyle denildi:

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

”Bağlı ortaklıklarımızdan Voyager Kıbrıs Limited,

KKTC Girne şehrinin merkezinde, tarihi limanın girişinde konumlanmış olan “Liman Otel ve Casino”yu işletmek üzere tüm müştemilatı ile birlikte 20 yıllığına kiralamıştır.

Taraflar arasında imzalanmış olan Kira Sözleşmesi’ne istinaden sahip olunacak Casino’nun Şans Oyunu Salonu Ruhsatı, KKTC Bakanlar Kurulu’nun 18.12.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında onaylanmış ve 30.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Liman Otel ve Casino’da 01.01.2021 tarihi itibarıyla müşteri kabulüne başlanacaktır.

Grubumuz bünyesinde böylece, KKTC’de 6 adet, Karadağ’da 2 adet, Hırvatistan ve Bulgaristan’da 1’er adet olmak üzere işlettiğimiz casino sayısı 10 adede ulaşmıştır.

Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.”

KKTC’de Net Holding bünyesinde Merit Royal Hotel, Merit Royal Premium Hotel, Merit Crystal Cove Hotel, Merit Park Hotel, Merit Lefkoşa Hotel, Merit Cyprus Gardens Hotelve Merit Grand Mosta Hotel bulunuyor.

 

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