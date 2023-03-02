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Limasol Bankası Müşterisi Büyük İkramiye Kazandı

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Limasol Bankası Müşterisi Büyük İkramiye Kazandı
Limasol Bankası Müşterisi Büyük İkramiye Kazandı

Limasol Türk Kooperatif Bankası müşterisi 500 Bin TL’lik büyük ikramiyi kazandı.

Limasol Bankası Müşterisi Büyük İkramiye Kazandı

Limasol Türk Kooperatif Bankası müşterisi 18 Şubat 2023 tarihli Devlet Piyangosu’nda büyük ikramiyeyi kazandı.

Bankanın Yeniboğaziçi Şube Müdürü Hüzeyme Karahasan kazanan talihli adına büyük ikramiyeyi teslim aldı.

Şube müdürü Karahasan büyük ikramiye çekini teslim alırken yaptığı açıklamada büyük ikramiyeyi kazanan talihliyi tebrik ederek, “Hayırlı olsun, Bankamızı seçtiği ve bizlere güvendiği için teşekkür ederiz” dedi.

500 Bin TL’lik büyük ikramiye Güzelyurt bayisi Zülfiye Atasay tarafından satılan "26858" numaralı bilete isabet etmişti.

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