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Limasol Direnişi ve Şehitleri yarın anılacak

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Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi sırasında Limasol’da Rumlara karşı gerçekleştirdiği direnişi ile bu direnişte şehit düşenler, yarın Girne’de düzenlenecek törenle anılacak.
Limasol Direnişi ve Şehitleri yarın anılacak

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi sırasında Limasol’da Rumlara karşı gerçekleştirdiği direnişi ile bu direnişte şehit düşenler, yarın Girne’de düzenlenecek törenle anılacak.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tören saat 10.00’da Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yer alacak.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Konuşmayı Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Girne Şubesi Başkanı Erbil Aydınova gerçekleştirecek.

Törenin ardından saat 11.00’de Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde Mevlid’i Şerif okutulacak.

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