  • BIST 92.640
  • Altın 248,028
  • Dolar 6,4658
  • Euro 7,4882
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Limasol Sigorta’da 21. Yıl Coşkusu

» »
Kıbrıs Türk Ekonomisinin köklü ve güçlü bankası Limasol Türk Kooperatif Bankası yan kuruluşlarından Limasol Sigorta 21’nci hizmet yılını kutladı.
Limasol Sigorta’da 21. Yıl Coşkusu

Sigortacılık sektöründe birçok yeniliğe öncülük etmeyi sürdüren Limasol Sigorta, kuruluşunun 21’nci yılını Girne Lords Palace Hotel’de gerçekleşen sunumlu toplantı, plaket takdimi ve ardından düzenlenen öğle yemeği ile kutladı.

Limasol Sigorta Yönetim Kurulu, Sigorta personeli, Sigorta Acenteleri, Limasol Bankası Üst Düzey Yönetim ve şube müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen 21. Yıl etkinliğinde; Limasol Sigorta’ya 10 yılı aşkın süredir hizmet eden personele plaketleriLimasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ve Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker tarafından takdim edildi. 

Büyüme ve gelişme trendini sürdüren, sektördeki hizmet ve ürün kalitesini sürekli yenileyerek müşteri sayısını hedeflerin üzerine çıkarmayı başaran Limasol Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Seyitler etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında; ‘Sigorta sektöründe halkımızı ilklerle tanıştıran, hasarlarını ödeyerek müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan ve ihtiyaca yönelik sigorta paketleri ile KKTC halkının hizmetinde olan Limasol Sigorta 21. Yılını gururla kutluyor. 21 Yıldır artan hedefleri başarı ile gerçekleştiren sigorta personeline, acentelere ve müşterilere destekleri için teşekkürlerini sunarak nice başarılarla dolu ve hasarsız yıllar temennisinde bulundu.’

Ardından Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker, kurumun dünden bugüne 21 yıllık güçlü gelişimini anlattı.

Asker konuşmasında şunları söyledi:“Sigortacılık yapıyoruz hem de sonuna kadar, koşulsuz müşteri memnuniyetinden taviz vermeden, taşınmayan risklerin primini alarak pahalı poliçeler satmıyoruz ama taşınan riskin teminatını mutlaka vermeye çalışıyoruz, teminatını verdiği sigorta poliçesindeki hasarı gerçek anlamda ödeyen sigorta olarak tanınıp biliniyoruz. Sektörde yakın geçmişe kadar abartı gibi görünen birçok hizmet ve ürünü müşterilerin hayatını kolaylaştırmak adına ilkleri gerçekleştirerek uygulamanın haklı gururunu yaşıyor ve yaşatıyoruz. 21 Yıldır bizler ile yol alan ve sigortanın kuruluşunda olup da şu an aramızda olmayanları da anarak gücümüze güç kattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler: “Limasol Sigorta ilk poliçenin kesildiği günden bugüne 21 yıldır her zaman başarılarına başarı ekleyerek adından söz ettirmiştir”.

Limasol Sigorta’nın yüksek verimlilikte çalışırken, sektörün gelişmesine de öncülük etmesinden ayni zamanda banka olarak da mutlu olduklarını ifade eden Kemaler, sözlerini şöyle tamamladı: “1997 yılında Limasol Bankası’nın yan kuruluşu olarak hizmet vermeye başlayan Limasol Sigorta, müşteri memnuniyetini temel prensip edinmiştir. Her geçen gün artan acente sayısıyla bugün büyük bir aile olarak değerli müşterilerine hizmet vermeye devam eden Limasol Sigorta, öncü yaklaşımlarıyla da güçlü ve köklü bankamızın gurur duyduğu bir yapıda ilerlemektedir. Limasol Sigorta, 21 yıldır sektörde, her zaman başarılarına başarı ekleyerek adından söz ettirmiştir. Sigortamızın başarıları bizler için onur vericidir. ‘Birlikte daha büyük hedeflere nice yıllar boyu öncülükle ve başarılarla var olmak umuduyla” temennisinde bulunarak sözlerini noktaladı.

Sunumlu toplantı ve plaket takdimi ile başlayan etkinlik öğle yemeği akabinde; pasta kesimi ve toplu aile fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Arıklı; “Hayvancının sorununu 40 milyon bedelle 4 ay ötelediler”11 Eylül 2018 Salı 14:06
  • 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali “Hayalet Kumpanya” oyunuyla perdeleri açtı11 Eylül 2018 Salı 14:03
  • Üniversitelerden ilişiği kesilenlere devam hakkı veren tasarı hazırlandı11 Eylül 2018 Salı 14:01
  • İsmet Kotak, 7. ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı11 Eylül 2018 Salı 13:45
  • Çevre Koruma Dairesi, temizlik faaliyetleri sürüyor11 Eylül 2018 Salı 13:42
  • Limasol Sigorta’da 21. Yıl Coşkusu11 Eylül 2018 Salı 13:32
  • Arıklı; “hayvancının sorununu 40 milyon bedelle 4 ay ötelediler”11 Eylül 2018 Salı 13:30
  • Akıncı, Alman Büyükelçiyi kabul etti11 Eylül 2018 Salı 12:47
  • İsmet Kotak, 7. Ölüm Yıldönümünde kabri başında anıldı11 Eylül 2018 Salı 12:46
  • Elektrikte grev ve eyleme doğru11 Eylül 2018 Salı 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti