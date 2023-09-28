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Lionel Messi'den üzen haber! Hayranları yıkıldı

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Messi, önümüzdeki 5 lig maçında da forma giyemeyebilir. Son maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan yıldız oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu aktarıldı.
Lionel Messi'den üzen haber! Hayranları yıkıldı

Lionel Messi, Inter Miami'nin Açık Kupası finalindeki maçını eşiyle birlikte takip etti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilen Messi'nin bu haberi tüm keyifleri kaçırdı.

TÜM TAKIM MESSI'YE BAĞLI
Takımın neredeyse her şeyi olan Messi'nin sakatlığı, Inter Miami'nin ligdeki konumunu da etkileyecek. Kadro kalitesi olarak diğer takımlardan altta olan Inter Miami'de Messi'nin sakatlığı sonrası nasıl bir politika izleneceği merak konusu oldu.

12 MAÇTA 11 GOL
Inter Miami formasıyla 12 maça çıkan Messi, 11 gol atıp 5 de asist yapma başarısı göstermişti.

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