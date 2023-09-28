Lionel Messi'den üzen haber! Hayranları yıkıldı

Lionel Messi, Inter Miami'nin Açık Kupası finalindeki maçını eşiyle birlikte takip etti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilen Messi'nin bu haberi tüm keyifleri kaçırdı.

TÜM TAKIM MESSI'YE BAĞLI

Takımın neredeyse her şeyi olan Messi'nin sakatlığı, Inter Miami'nin ligdeki konumunu da etkileyecek. Kadro kalitesi olarak diğer takımlardan altta olan Inter Miami'de Messi'nin sakatlığı sonrası nasıl bir politika izleneceği merak konusu oldu.

12 MAÇTA 11 GOL

Inter Miami formasıyla 12 maça çıkan Messi, 11 gol atıp 5 de asist yapma başarısı göstermişti.