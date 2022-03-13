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Lions Kulübü Sivil Toplum Örgütleriyle Bir Araya Geldi

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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Kadınlar Günü Etkinlikleri Kapsamında, Sivil Toplum Örgütleriyle Bir Araya Geldi
Lions Kulübü Sivil Toplum Örgütleriyle Bir Araya Geldi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, eğitim, sanat çevreleri ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.


Kulüp’ten verilen bilgiye göre, Manolya Otel’de düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Kulüp Başkanı Berna Özdoğa, topluma hizmet anlayışıyla kurulan sivil toplum örgütlerinin; yasa koyucular ve hükümet edenler üzerinde baskı unsuru oluşturmaları, toplumun değişik kesimlerinin yaralarını sarmaları veya önemli bir konuda farkındalık yaratmaları açısından ülkenin can damarı olduklarını vurguladı.

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Etkinliğin özel konuğu olan Işın Ramadan Cemil ise, özel ve iş hayatındaki yoğunluğuna rağmen, her zaman hemcinslerine rol model olması, ülkesinde birçok ilki gerçekleştirmesi, birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda yer alması, ülkedeki tüm Innerwheel kulüplerini bir çatı altında toplayarak, uluslararası tanınırlığı olan bir federasyon kurulmasını sağlamasından dolayı, Kulüp tarafından “Yılın İlham Veren Sivil Toplum Örgütü Başkanı” seçilerek, plaket takdim edildi. 


Işın Ramadan Cemil’in çalışmaları ve hayatı hakkında yaptığı konuşmanın ardından, etkinlik, şiir ve sanat söyleşileriyle son buldu.

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