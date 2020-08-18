Lions Kulüpleri Spor Şenliği Düzenliyor!

Mağusa Kale Lions Kulübü spor şenliği dostluk turnuvası düzenliyor. Mağusa Kale Lions Kulübü, İskele Sahil Lions Kulübü 100.yıl Mehmetçik Karpaz Lions Derneği işbirliğinde beşinci kez düzenlenecek olan Spor şenliği U10 dostluk turnuvası ile ilgili detaylar bilgiler Gazimağusa Eziç’te yapılan basın toplantısında açıklandı.

Lions Kulüplerinden İşbirliği

Mağusa Kale Lions Kulübü tarafından düzenlenen İskele Sahil Lions Kulübü ile 100.yıl Mehmetçik Karpaz Lions Derneği işbirliğinde organize edilecek olan Spor şenliği dostluk turnuvası ile ilgili düzenlenen toplantıya üç Lions kulüblerin başkanları Ln.Nuray Emirzadeoğluları, Ln.Oya Şahsuvar, Ln.Eldem Sağlamer,Mağusa Kale Lions Kulübü ilk başkanı Sn.Dr.Suna Hasipoğlu, Onur Kurulu başkanı Sn.Ln.Şansel Soyel, Mağusa Kale Lions Kulübü üyesi Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri başkanı Sn.Ln.Tuna Karatepe, Kurucu Federasyon başkanı Federasyon Danışmanı Sn.Ln.Seray Gürün ve yöneticileri, organizasyona katılan takımlardan Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar, Dörtyolyetkilileri ile basın mensupları katıldı. 5.geleneksel minikler halı saha spor şenliği U10 dostluk turnuvası ile ilgili Lions Kulüpleri başkanları Ln.Nuray Emirzadeoğluları, Ln.Oya Şahsuvar, Ln.Eldem Sağlamer,tarafından organizasyon hakkında detaylı bir şekilde açıklamalar yapıldı.

4 Takım Yer Alacak

Spor Şenliği U10 dostluk turnuvası ile ilgili organizasyon direktörü Okan Erdoğdu tarafından teknik toplantıda bilgilendirilerek, kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu. 20 Ağustos Perşembe akşamı 18:00-20:00 saatleri arasında Gazimağusa Karakol İlkokulu halı sahasında yapılacak 5.geleneksel minikler halı saha Spor Şenliği U10 dostluk turnuvasında Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Dörtyol, 1461 İskele Trabzon’dan oluşan dört takım yer alıyor. Spor Şenliği dostluk trunuvasında minik sporcular yeteneklerini sergilemem fırsatı bulacağı organizasyonda tüm takımlar şampiyon sloganı ile gerçekleştirilecek. 5.Geleneksel minikler Spor Şenliği dostluk turnuvasında karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve katılım belgeleri katkı koyanlara plaketler, Lions Kulübleri başkanlar ve yöneticiler tarafından verilecek.

Yapılan Organizasyonlar

Mağusa Kale Lions Kulübü, Lions Dünya Gençler Spor etkinliklerini 2017 yılında ülkemizde Gazimağusa’da Futbol Şenliği, Tenis, Streetball branşları ile başlatarak ses getirirken, 2018 yılında minikler halı saha spor şenliğini, geleneksel hale getirilen ve 4.düzelenen spor şenliği dostluk turnuvası, bu yılda (2020) 5.kez düzenlenecek.

Program

20 Ağustos Perşembe

1.Maçlar

Saat 18:00-18:15Dörtyol-1461 İskele Trbazon

Saat 18:15-18:30Mağusa Türk Gücü-Yonpaş Dumlupınar

2.Maçlar

Saat 18:30-18:451461 İskele Trbazon-Mağusa Türk Gücü

Saat 18:45-19:00 Yonpaş Dumlupınar-Dörtyol

3.Maçlar

Saat 19:00-19:15Dörtyol-Mağusa Türk Gücü

Saat 19:15-19:30 Yonpaş Dumlupınar-1461 İskele Trbazon