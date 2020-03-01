Lokmacı’da Yaşanan Gerginlik Sonrası açıklamalar:ELAM: “Karar Bizim Baskımızın Sonucu”

ELAM açıklamasında “bunun ELAM Başkanının Cuma sabahı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yaptığı baskının sonucu olduğunu” iddia ettiği açıklamasında, ulusal güvenlik sebeplerinden ötürü tüm sınır kapılarının daimi olarak kapanmasını istedi.

Rum Hükümetinin, Korona virüsünden korunma önlemleri çerçevesinde dört sınır kapısını geçici olarak kapatma konusundaki kararının, dün sabahtan itibaren yürürlüğe girdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi ilk sayfada yer alan “Korona Virüsüyle İlgili Kontroller ve Sınır Kapılarında Gerginlik” başlıklı haberinde, hükümetin kararıyla ilgili tepkileri yorumlayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bu tepkilerin mantıksız olduğunu, çünkü bunun halkın korunmasıyla ilgili bir önlem olduğunu belirttiğini iletti.

Rum Sağlık Bakanının, önlemlerin uygulanmasını teftiş etmek amacıyla dün Ledra Palace sınır kapısına gittiği, öte yandan sınır kapılarının kapanmasını protesto eden göstericilerin, dün Lokmacı caddesinin sonuna konulan demir parmaklıkları yıkarak ara bölgeye geçmeleri sonucu gerginlik yaşandığı da ifade edildi.

Gazete “Önlemler Mecburiyetten- Başkan Anastasiadis İşgal Bölgelerindeki Çok Sayıdaki İranlı Öğrenciye Atıfta Bulunuyor- Lokmacı Sınır Kapısında Olaylar” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin, partilerin tepkileri ve vatandaşların Lokmacı caddesinin sonundaki eylemlerine rağmen, korona virüsü yüzünden, kamu sağlığının korunması amacıyla sınır kapılarının yedi günlüğüne kısmi bir şekilde kapanması konusundaki tezinde kararlı olduğunu yazdı.

ANASTASİADİS

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise konuyla ilgili açıklamasında, protesto ederek hükümete herhangi bir politik problem çıkardıklarını sananların, haklı olmadığını birçok yöne bildirdiğini yazdı.

Korona virüsü yüzünden sınır kapılarının kapatılmasıyla ilgili tepkileri de yorumlayan Anastasiadis, hükümetin halkın sağlığının korunmasıyla ilgili önlemleri almak mecburiyetinde olduğunu dile getirdi.

Limasol’daki yeni futbol sahasının dün gerçekleşen temel atma töreninde konuşan Anastasiadis, kararların alınması için çok ciddi düşünüldüğünü hatta (kararın) politik anlamda yanlış yorumlanması konusunu dahi gözden geçirdiklerini, fakat Kuzey Kıbrıs’taki nüfus bileşimi de göz önüne alındığında, daha etkili bir kontrol için seçenek olmadığını savundu.

Kuzey Kıbrıs’ta 3 binden fazla İranlı öğrenci bulunduğunu ve İran’ın da virüsten en fazla etkilenen bölgelerden biri olduğunun gayet iyi bilindiğini dile getiren Anastasiadis, “konu sadece öğrencilerin sayısı değil, yakınlarının da sayısıdır. Ve bunlar yalnızca İranlı değildir” ifadelerini de kullandı.

Virüsle ilgili daha etkili bir kontrol yapılması amacıyla, geçici olarak, Kuzey Kıbrıs’tan gelenler ve buraya gidenlerin daha iyi bir şekilde kontrol edilmesinin önemli olacağı değerlendirmesinde bulunduklarını dile getiren Rum lider, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bu önlemin yalnızca Kıbrıslı Rumların korunması için değil, Kıbrıs Türk toplumunun da korunması amacıyla alındığını izah ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla gerçekleştirdiği görüşme ve Akıncı’nın bu kararı onaylayıp onaylamadığı konusundaki soruya ise Anastasiadis “bu kabul etmesi veya etmemesiyle alakalı bir konu değildir. Yine de dostane bir sohbetti” yanıtını verdi.

Açıklamasında virüsle ilgili etkili bir kontrol yapılması için bunun geçici bir önlem olduğunu yeniden vurgulayan Anastasiadis, Rum hükümetinin halkın sağlığını korumak için önlemler almak mecburiyetinde olduğunu yineledi.

Kuzey Kıbrıs üzerinden ulaşma ihtimali bulunan göçmenler konusunda ise Anastasiadis, hükümetin sert tedbirler aldığını belirterek, ateşkes hattının 180 kilometre uzunluğunda bulunduğunu ve deniz yoluyla gelişlerin mecburen yardım sağlanması gereken bir şey olduğuna dikkat çekti.

Hali hazırda aşırı yüklenmiş olan duruma daha da yük bindirecek olan büyük göçmen akışlarını önlemek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını dile getiren Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde siyasi sığınma başvurularında nüfusuna göre birinci ülke olduğuna dikkati çekti.

Geriye kalan hiçbir ülkenin, yüzde 1 oranını geçmediğini dile getiren Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ta ise nüfusa göre yüzde 3,5’lik bir siyasi sığınma başvurusu oranı olduğunu ifade etti.

Anastasiadis AB ile istişare halinde, siyasi sığınma başvurusunda bulunanların başvurularının incelenmesini hızlandıracak bazı önlemler alınacağını sözlerine ekledi.

RUM SAĞLIK BAKANI LEDRA PALACE’TA

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun ise dün Ledra Palace sınır kapısını ziyaret ettiğini yazan gazete, Yoannu’nun açıklamasında, bazı sınır kapılarında geçişlerin geçici olarak askıya alınması kararını savunarak, bunun bariz bir şekilde daha etkili kontrol ve kamu sağlığının korunması amacıyla alındığına işaret ettiğini iletti.

Artan bir trafiğin gözlemlendiği Metehan (Agios Dometios- Ay. Demet) sınır kapısında sağlık personeliyle takviye yapılmasına karar verildiğini de belirten Yoannu, muhalefetin sınır kapılarının kapatılmasıyla ilgili tepkileriyle alakalı bir soruya ise “siyasi boyutu yorumlamayacağım” yanıtını verdi.

Kendilerinin kamu sağlığı aynı zamanda hem iki toplumun hem de adanın tümünün sağlığını koruma nedenlerinden ötürü, sınır kapılarının işleyişinin geçici olarak askıya alınmasına karar verdiklerini dile getiren Yoannu, önlemin bir hafta için geçerli olduğunu, durumun her gün değerlendirildiğini ve gelişmelere bağlı olarak ilgili kararların alınacağını dile getirdi.

Yoannu, bunun olmasının nedeninin net olarak sınır kapılarında daha etkin kontrol olduğunu yineledi.

LOKMACI SINIR KAPISINDA OLAY ÇIKTI

Gazete onlarca vatandaşın dün sınır kapılarının kapanmasını protesto etmek için Lokmacı sınır kapısının karşısında toplandıklarını ve bölgede gerginlik yaşandığını da belirttiği haberinde, protestocuların polisin koyduğu demir parmaklıkları yıkarak ara bölgeye geçtiklerini ifade etti.

Burada bölünme ve Rum hükümetinin kararı karşısında bir oturma eylemi gerçekleştirildiğini yazan gazete, Rum tarafından protestocuların ara bölgede sınır kapılarının kapanmasını protesto eden Kıbrıslı Türklerle buluştuklarını kaydetti.

Metehan sınır kapısında ise bir trafik karmaşası yaşandığını yazan gazete, sınır kapısından geçenlere virüs kontrolü yapılmasından ötürü uzun araba kuyrukları oluştuğunu ekledi.

PARTİLERİN AÇIKLAMASI… DİSİ HÜKÜMETİN KARARINA MESAFELİ

Gazete, Rum siyasi partilerinin açıklamalarına da yer verdiği haberinde, DİSİ partisinin, hükümetin kararına mesafeli durduğuna dikkati çekti.

Yaptığı açıklamada “konu hakkında bilgisi olmadığını, dolayısıyla hükümetin 4 sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını yorumlayacak pozisyonda olmadığını” dile getiren DİSİ partisi, partinin, devletin, korona virüsüyle ilgili olası tehlikelerin abartı ve rahatlama olmadan göğüslenmesi için, tıbbi ve bilimsel verilere dayanacak olan kapsamlı ve bütünlüklü bir plana sahip olmakla yükümlü olduğu şeklinde bir teze sahip olduğunu vurguladı.

AKEL partisi de açıklamasında, hükümeti, sınır kapılarının kapanmasına bir son vermeye ve sınır kapılarından bazılarından geçişlerin geçici olarak askıya alınması kararının, en etkili önleyici tedbir olarak, bilimsel olarak nasıl belgelere dayandırıldığını izah etmeye çağırdı.

Rum Ekologlar Hareketi ise açıklamasında, hükümetin 4 sınır kapısını kapatma kararının belgelere dayandırılması gerektiğini belirterek, ilk bakışta bu kararı aşırı bulduklarını dile getirdi.

Ekologlar Hareketi, kararın siyasi uzantılara da sahip olmasından ötürü, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu karara yol açan sebepleri Ulusal Konsey’de açıklaması gerektiğini belirtti.

Rum Vatandaşlar İttifakı da açıklamasında, sınır kapılarının geçici olarak kapanmasının, korona virüsünden esaslı bir korunma önlemi teşkil etmediğinin görüldüğünü iddia etti.

Alithia gazetesi ise habere “Sınır Kapılarıyla İlgili İtirazlar ve Gerginlikler- Sınır Kapılarının Korona Virüsü Dolayısıyla Geçici Olarak Kapanmasıyla İlgili Çeşitli Tepkiler- RMMO Askerine Saldırı- Metehan’da Sağlık Personeli Artırılıyor” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdi.

Dört sınır kapısının geçici olarak kapatılmasıyla ilgili tepkilerin dün de devam ettiğini yazan gazete, haberinde, dün Lokmacı caddesindeki sınır kapısında yaşanan protesto etkinliği ve gerginliğe de yer verdi.

Lokmacı caddesindeki sınır kapısında dün yaşanan protesto etkinliği sırasında, orada görev yapmakta olan ve göstericilerin Kuzey Kıbrıs’a geçmesini önlemeye çalışan bir Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askerinin, bir gösterici tarafından saldırıya uğradığından bahsedildiğini yazan gazete, Rum siyasi partilerin durumu kınadıklarını öte yandan Rum Polis Genel Müdürünün de olay hakkında bilgilendirildiğini kaydetti.

Rum Polis Genel Müdürünün, Adalet Bakanının direktiflerinin ardından, olayın hemen araştırılması direktifi verdiği ifade edildi.

Gazete iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde “(Kararın) Politik Açıdan Yanlış Yorumlanmasını Dahi Gözden Geçirdik- Başkan Anastasiadis Sınır Kapılarının Kapanmasıyla İlgili Kararı Savunuyor” başlıklarını da kullandı.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum siyasi partiler yanı sıra Rum Hükümeti Sözcüsünün açıklamasına da yer verildi.

KUSİOS SINIR KAPILARININ YENİDEN AÇILMASININ İHTİMAL DIŞINDA OLMADIĞINI VURGULADI

Gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un ise dün Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, hem Kıbrıslı Rumların, hem de Kıbrıslı Türklerin korunması için alınan ve başka bir yoruma yer bırakmayan bir karardan söz ettiğini iletti.

Gazete Kusios’un kararla ilgili tepkileri de yorumlandığını, öte yandan önlemin geçici olması ve durumun tümünün her gün yeniden değerlendirilecek olmasından ötürü, gelişmelere bağlı olarak, bir veya daha fazla geçiş noktasının yeniden açılmasının ihtimal dışında olmadığını vurguladığını da iletti.

Başka bir politik yoruma karşılık gelen herhangi bir şey bulunmadığını da savunan Kusios, kararın başka bir yoruma da yer bırakmadığını, çünkü 3’ü ateşkes hattı, 2 tanesi de İngiliz Üslerinde olmak üzere beş tane sınır kapısının açık olduğuna işaret etti.

Partilerin ve yerel makamların karar hakkında zamanında bilgilendirilmemesine yönelik eleştiriler konusunda ise Kusios, bu tarz önlemler alındığı zaman resmi açıklamalar yapıldığını ifade etti.

Bu şartlar altında bütün siyasi partiler ve yetkili kurumlarla bilgilendirme amaçlı iletişim kurulmasının mümkün olmadığını dile getiren Kusios, alınan karar konusunda ise, bunun içinde bulunulan anın gerçeklerine dayandırıldığını ve daha etkili bir kontrol yapılmasıyla ilgili bir önlem olduğunu sözlerine ekledi.

ELAM: “KARAR BİZİM BASKIMIZIN SONUCU”

Gazete, Rum Ulusal Halk Cephesi olarak bilinen aşırı sağ ELAM partisinin ise kararın ortaya çıkmasıyla ilgili iddialarını sürdürdüğünü yazdı.

ELAM açıklamasında “bunun (kararın) ELAM Başkanının Cuma sabahı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yaptığı baskının sonucu olduğunu” iddia ettiği açıklamasında, ulusal güvenlik sebeplerinden ötürü tüm sınır kapılarının daimi olarak kapanmasını istediğini de ekledi.

Öte yandan gazete, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün Ay. Demet (Metehan) sınır kapısını da ziyaret ettiğini ve sınır kapısında ekstra sağlık personeli görev yapması konusunda direktif verdiğini de ekledi.

“AB BİLGİLENDİRİLDİ, KENDİSİNE SORULMADI”

Politis gazetesi de ilgili haberlere “Vatandaşlar Lokmacı Caddesinde Demir Korkulukları Yıktı- Brüksel Yarın Sınır Kapılarının Kapanmasını İnceleyecek- Önlemler Bölünme Provası- Vatandaşlar Sınır Kapılarının Kapanmasına Tepki Gösteriyor- Lokmacı’da Gerginlik- AB Bilgilendirildi, Kendisine Sorulmadı” başlıklarıyla geniş yer verdi.

Lokmacı caddesindeki sınır kapısında dün yaşanan gerginliğe geniş yer veren gazete, vatandaşların duruma tepkili olduklarını yazdı.

Öte yandan gazete haberinde bir Rum “hükümet kaynağına” da dayanarak, adını belirtmediği bu kaynağın “7 günden daha erken bir zamanda termal kameraların gelmesi ve sağlık personeli yerleştirilmesi durumunda, dört kapalı sınır kapısının da açılmasının imkansız olmadığına inandığını” belirttiğini iletti.

Gazete “AB Bilgilendirildi, Kendisine Sorulmadı” başlıklı haberinde ise, Avrupa Komisyonundan teknokratların yarın Brüksel’de, Rum hükümetinin korona virüsü dolayısıyla bazı sınır kapılarını kapatma kararını inceleyeceklerini yazdı.

Sınır kapılarının işleyişinin Yeşil Hat Tüzüğüyle ilgili anlaşmaya tabi olduğunu yazan gazete, Rum hükümetinin ise önlemler konusunda Avrupa Komisyonunu bilgilendirdiğini fakat bu konuda AB’nin iznini istemediğini, çünkü önlemlerin Yeşil Hat Tüzüğünde değişiklik yapılmasıyla alakalı olmadığını düşündüğünü ekledi.

Haravgi ise konuyla ilgili haberlere “Korona Virüsüyle İlgili Önlemler Değişken- Korona Virüsüne Ateş Edin Ama Kıbrıs’ta Barışı Öldürmeyin- Ay. Demet Sınır Kapısına Ekstra Sağlık Personeli- Kıbrıslı Rum ve Türkler Barış ve Yeniden Birleşme İçin Gösteri Yaptılar- OPEK: Önlemler Bahane” başlıklarıyla yer verdi.