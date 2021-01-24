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Lombardiya bölgesi algoritma hatası nedeniyle karantinaya alınmış

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İtalya'da Lombardiya bölgesinin algoritma hatası nedeniyle karantinaya alındığının anlaşılması yerel ve merkezi hükümeti karşı karşıya getirdi
Lombardiya bölgesi algoritma hatası nedeniyle karantinaya alınmış

İtalya'da merkezi hükümet ve Lombardiya Bölgesel Yönetimi, hatalı Covid-19 verileri nedeniyle karşı karşıya geldi. Bölgede bir haftadır yürürlükte olan karantina uygulaması verilerin yeniden hesaplanması üzerine kaldırıldı. Yerel ve merkezi hükümet, veri hatası nedeniyle birbirini suçluyor.

Covid-19 kısıtlamalarının yerel bazda değişiklik gösterdiği İtalya'da Lombardiya bölgesinin kısıtlama düzeyi pazar günü gevşetildi.

Bir hafta önce, ülkede en riskli bölgeler için tanımlanan ve zorunlu haller dışında 24 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 'kırmızı bölge' ilan edilen Lombardiya'nın risk düzeyi, bölgeden gelen Covid-19 verilerinin düzeltilmesinin ardından orta olarak tanımlanan 'turuncu'ya düşürüldü.

Lombadiya Bölgesel Yönetim Başkanı Atilio Fontana, pazar günü yaptığı açıklamada yanlış veri işlenmesi hakkında Roma yönetimini suçladı. Fontana, 16 Ocak'ta yürürlüğe giren kırmızı bölge ilanına itiraz ettiklerini vurgulayarak, "Kararın başından beri hatalı olduğunu söyledik. Biz hatalı veri göndermedik ve verilerde düzeltme yapmadık." açıklamasında bulundu.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise bölgeden gelen verilerin çarşamba günü güncellendiği ve bu yeni veriler ışığında bölgenin risk seviyesinin düşürüldüğünü savundu.Turuncu bölgelerde sokağa çıkma kısıtlaması gece 22 ila sabah 5 saatleri arasında uygulanıyor.

 

'Yanlış karantinanın faturası: 600 milyon euro'

Lombardiya Ticaret Konfederasyonu Confcommercio, bir haftalık hatalı karantina uygulamasının mali bedelinin yaklaşık 600 milyon euro olarak açıkladı.

İtalya ekonomisinin kalbi olarak adlandırılan Lombardiya bölgesininde yaşanan mali zararın, yıllık indirim uygulamasının başladığı haftaya denk gelmesinin ile arttığı belirtildi.

Algoritma hatası mı?

İtalya'da tüm bölgelerden gelen Covid-19 verileri Sağlık Yüksek Kurulu tarafından toplanıyor ve algoritma kullanarak ulusal ve bölgesel Rt değerleri (bulaşma endeksi) belirleniyor.

Rt değeri 1,25'in üzerinde olan bölgelerde 24 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

16 Ocak kısıtlamaları öncesinde Lombardiya'nın Rt değeri 1,4 çıkmış ve kırmız bölge ilan edilmişti.

Lombardiya Bölgesi Yönetimi, çarşamba günü Bölgesel Yönetim Mahkemesi'ne (TAR) kırmızı bölge kararının iptali için başvuruda bulunmuştu.

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