  • BIST 9929.93
  • Altın 3060.046
  • Dolar 35.4142
  • Euro 36.37
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Londra İngiltere'nin en hızlı yaşlanan şehri

» »
İngiltere'nin başkenti Londra, düşen doğum oranları ve genç göçmenlerin azalması nedeniyle ülkenin en hızlı yaşlanan şehri haline geldi.
Londra İngiltere'nin en hızlı yaşlanan şehri

"Resolution Foundation" adlı düşünce kuruluşunun araştırmasına göre, Londra'd ortanca yaş 2011'de 33,8 iken son 10 yılda 2 yıl artarak 35,8'e yükseldi. Aynı dönemde, diğer büyük şehirlerde ortanca yaş yarım yıl azalarak 34,5'e düştü.

Ülke genelindeki en yaşlı bölge North Norfolk'ta ortanca yaş 55,3'e çıkarken, en genç bölge Tower Hamlets'te bu oran 30,6 olarak kaydedildi.

Düşüşe rağmen kıyı bölgeleri ve kırsal alanlar, genel yaşlanma trendini en hızlı yaşayan bölgeler olmaya devam ediyor. Kırsal köylerde ve kıyı şeridindeki yaşlanma daha belirgin şekilde hissediliyor. Kırsal alanlarda ortanca yaş 2001'de 41,6 iken, bu rakam 2023 itibarıyla 47,4'e yükseldi.

Doğum oranları ve göç etkisi

Araştırmaya göre, başkent Londra'nın yaşlanma hızının diğer büyük şehirlerden farklı olmasının iki temel nedeni bulunuyor. İlk olarak, Londra'da doğum oranı 2000'lerde her 1000 kişide 16 iken, 2010'larda 14'e düştü. Bu düşüş, İngiltere ve Galler genelinde daha sınırlı oranda gerçekleşti. İkinci neden ise Brexit sonrası genç uluslararası göçmenlerin Londra'da daha az yoğunlaşması olarak gösteriliyor.

Kamu hizmetlerinde baskı artıyor

Resolution Foundation, büyük yaş farklarının özellikle kırsal ve kıyı bölgelerindeki kamu hizmetlerine ciddi baskılar oluşturacağına dikkati çekti. Düşük doğum oranları ve artan yaşlı nüfus nedeniyle sağlık ve sosyal altyapı hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.

Kuruluş, demografik değişimlerin bölgesel ekonomiler ve kamu hizmetleri üzerinde uzun vadeli etkilere yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak, bu sorunlara yönelik hedef odaklı politikalar geliştirilmesi çağrısı yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İngiltere'de sigara yasağı başlıyor: 2009 sonrasında doğan kimse satın almayacak19 Temmuz 2024 Cuma 22:05
  • İngiltere'de sokaklar savaş alanına döndü19 Temmuz 2024 Cuma 11:59
  • İngiltere'de sokaklar savaş alanına döndü19 Temmuz 2024 Cuma 10:37
  • Kıbıslı Türk Çalışkan: Nereden geldiğim, kim olduğum siyaset tarzımı etkiliyor19 Temmuz 2024 Cuma 09:33
  • İngiltere’de sigara satın alma yasağı başlıyor18 Temmuz 2024 Perşembe 08:41
  • İngiltere'de beş başbakan deviren kedi Larry hala görev başında08 Temmuz 2024 Pazartesi 20:33
  • Keir Starmer: İngiltere'de İşçi Partisi'ni 14 yıl sonra iktidara taşıyan ülkenin yeni başbakanı05 Temmuz 2024 Cuma 22:24
  • Keir Starmer: İngiltere'de İşçi Partisi'ni 14 yıl sonra iktidara taşıyan lider05 Temmuz 2024 Cuma 14:13
  • İngiltere'de Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak ağır seçim yenilgisi sonrası istifa etti05 Temmuz 2024 Cuma 14:05
  • İngiltere seçimleri: Neler yaşandı ve bundan sonra ne olacak?05 Temmuz 2024 Cuma 12:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti