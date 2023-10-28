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SON DAKİKATatar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının “asla kabul edilemeyeceğini” söyledi

Londra'da binlerce kişi Gazze'deki saldırıları protesto için toplandı

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İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermesi çağrısıyla düzenlen protesto için Londra'da binlerce gösterici toplanmaya başladı.
Londra'da binlerce kişi Gazze'deki saldırıları protesto için toplandı

Geçtiğimiz hafta sonu da 100 bini aşkın kişi Gazze'deki bombardımanın sona erdirilmesi talebiyle sokağa çıkmıştı.

Manchester ve Glasgow da dahil olmak üzere İngiltere'nin pek çok kentinde gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Göstericiler "Gazze katliamı durdurulsun" ve "Özgür Filistin, İsrail işgaline son" yazılı pankartlar taşıyor.

İngiltere Dışişleri bakanı James Cleverly, ateşkes çağrılarının "duruma yardımcı olmayacağını" söylemişti.

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