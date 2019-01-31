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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Londra’da Türk genci bıçaklanarak öldürüldü

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İngiltere’nin başkenti Londra’da 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin bıçaklanarak öldürüldü.
Londra’da Türk genci bıçaklanarak öldürüldü

Islington’da yaşayan Nedim Bilgin dün akşam saat 19.00 sıralarında Caledonian Road’da bıçaklandı.

İngiliz polisi, bıçaklı saldırıyla ilgili detay açıklamazken, cinayetle ilgili 16, 17 ve 18 yaşlarında üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre baba Nusret Bilgin, şunları söyledi: “Arkadaşları kötüydü. Beni dinlemedi, annesini de dinlemedi. Ama oğlum iyi bir çocuktu. Bazı arkadaşları korkunçtu, hep bazı sorunlar vardı. Sosyal hizmetler ona yardımcı olmak istiyordu.”

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