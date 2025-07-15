Long Beach bölgesinde, Çevre Koruma Dairesi tarafından Sabit Sürekli Gürültü İzleme Sistemi kuruldu

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, bu kurulum, Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla ülke genelinde gerçekleştirilen "Çevresel Gürültünün Sürekli İzlenmesi Projesi," çerçevesinde yapıldı.
Proje kapsamında çevresel gürültü 24 saat boyunca izlenecek. Elde edilen veriler, Çevre Koruma Dairesi'nin merkezi bilgisayar sistemine kaydedilerek, uzaktan takip edilebilecek.
Bu proje ile özellikle müzikli eğlence mekanlarının bulunduğu bölgelere Sabit Sürekli Gürültü İzleme Sistemleri kurularak, çevresel gürültünün 24 saat izlenmesi hedefleniyor.
Toplanan veriler, Çevre Koruma Dairesi'nin merkezi bilgisayarına kaydedilerek uzaktan takibi sağlanacak. Projenin temel amacı, özellikle müzikli eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültü şikayetlerini kontrol altına almak.
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