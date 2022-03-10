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LTB, 30 milyon TL borçlanma kararı aldı

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LTB, 30 milyon TL borçlanma kararı aldı
LTB, 30 milyon TL borçlanma kararı aldı

Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) borçlanmasına ilişkin kararı onaylayarak, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yayınlanan karara göre, LTB, Vakıflar Bankası’ndan 6 ay ödemesiz, değişken faizli ve 60 ay vadeli 30 milyon TL borçlanması onayladı.

Karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, önergeye ekli sunulan, Lefkoşa Türk Belediye Meclisinin 25.2.2022 tarih ve MK 11 /2022 sayılı kararı ile Borç Yönetim Komitesinin 28.2.2022 tarih ve 11/2022 sayılı kararı doğrultusunda, K. Vakıflar Bankası Ltd.'den 6 ayı ödemesiz, değişken faizli (TL-REF+7,50%), 60 ay vadeli 30.000.000 TL borçlanmasını, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasasının 24'üncü maddesinin (2)'nci fıkrasının (C) bendi uyarınca onayladı."

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