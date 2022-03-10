LTB, 30 milyon TL borçlanma kararı aldı

Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) borçlanmasına ilişkin kararı onaylayarak, Resmi Gazete’de yayınlandı.
Yayınlanan karara göre, LTB, Vakıflar Bankası’ndan 6 ay ödemesiz, değişken faizli ve 60 ay vadeli 30 milyon TL borçlanması onayladı.
Karar şöyle:
"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, önergeye ekli sunulan, Lefkoşa Türk Belediye Meclisinin 25.2.2022 tarih ve MK 11 /2022 sayılı kararı ile Borç Yönetim Komitesinin 28.2.2022 tarih ve 11/2022 sayılı kararı doğrultusunda, K. Vakıflar Bankası Ltd.'den 6 ayı ödemesiz, değişken faizli (TL-REF+7,50%), 60 ay vadeli 30.000.000 TL borçlanmasını, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasasının 24'üncü maddesinin (2)'nci fıkrasının (C) bendi uyarınca onayladı."
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