LTB Başkanı Harmancı’nın Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında alınan bir kararla tüm dünyada ilan edilen 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde bir mesaj yayınladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında alınan bir kararla tüm dünyada ilan edilen 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde bir mesaj yayınladı.

LTB Başkanı Harmancı: “Basın özgürlüğü, ülkelerin demokratik hak ve özgürlüklerle bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir.Gazetecilerin halkın haber alma ve bilgilendirilmesinde büyük emek ve özveri ile çalıştıklarını biliyoruz. Demokratik bir yaşam için düşünce özgürlüğü ve çok sesliliği gözümüz gibi korurken aynı zamanda değişen ve gelişen dünya koşulları ile yeni normallere göre de gelişimini sağlamak gerekiyor. Bir ülkede basın özgürlüğünün kayıtsız şartsız yaşam bulması, o ülkenin demokrasi değerlerinin temelini oluşturur.Ülkemizde basın özgürlüğüne yönelik mesnetsiz saldırı ve eleştirilerin geçmişten gelirken, bugün de hala devam etmektedir. Bu konudaki mücadeleyi de toplumsal bir temelde basın örgütleri ile sürdürmeyi başarabilmemiz gerekmektedir. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) yayınladığı yıllık dünya basın özgürlüğü endeksinde Kuzey Kıbrıs, 2020 yılından bir sıra gerileyerek 76. sırada bulunmaktadır. Bu sonuç da basın özgürlüğü konusunda atılması gereken adımlar olduğunun net göstergesidir.”

Başkan Harmancı mesajının devamında, “Bir yılı aşkın süredir yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde gazetecilerin topluma bilgi aktarmasının önemini bir kez daha yaşayarak gördük. Pandemi süreci hayatlarımıza bir yandan yeni normaller katarken ve gazetecilik mesleği de bu yeni normallere uyum sağlamaya çalışırken, farklı meslek grupları gibi basın sektörü de bu süreçte ekonomik zorluklardan etkilenmiş, işten durdurmalar yaşanmıştır. Bir yandan özgürlüklerin, çağın gerekliliklerine uygun şekilde geliştirilmesi gerekirken, basının ekonomik ve mesleki sorunlarının da çözüme kavuşturulması gerekliliği ve gerçeğini görmek gerekmektedir.” dedi.

LTB Başkanı Harmancı, özgür basın için mücadele eden tüm basın emekçilerinin mücadelelerinde yanlarında olduğunu da sözlerine ekledi.