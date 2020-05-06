LTB Başkanı Mehmet Harmancı açıklama yaptı

%25’lik kesinti ile ilgili Harmancı, “LTB olarak bu konuda uzman ekiplerle çalışarak ekonomik durum raporu hazırlıyoruz. Buradan çıkacak bilimsel verileri hükümet ile paylaşıp finansman ihtiyaçlarının nasıl giderilebileceği konusunda ne gibi katkıda bulunabileceklerini ileteceğiz. Raporu ayrıca kamuoyunun bilgisine de sunacağız” dedi.

4 Mayıs itibarı ile başlayan açılma sürecini Lefkoşa’nın en yoğun yaşayan şehir olduğunu ve belediye yetkililerinin de yurttaşlar gibi Bakanlar Kurulu kararlarını basın toplantısı sonrası öğrendiğini kaydeden Harmancı, bu yaklaşımı doğru bulmadıklarını, yerel yönetimlerin Bakanlar Kurulu’nun alacağı kararlar konusunda paydaş olması gerektiğini bir kez daha yineledi. Bakanlar Kurulu kararlarının somut uygulamasının sonuçlarını en yoğun şekilde yaşayan kurumların yerel yönetimler olduğunu belirten Harmancı, böylesi bir dönemde eşgüdümün daha iyi bir şekilde sağlanması gerektiğini kaydetti.

“Vefat sayısı geçmiş yıllar ile paralellik gösteriyor”

Yurttaşların Covid 19 nedeni ile açıklanandan daha fazla ölüm olduğu yönündeki düşünceleri üzerine araştırma yaptığını ve bunun sonucunda tedirgin olunacak bir durum söz konusu olmadığını ifade eden Harmancı, LTB sınırları içerisinde geçtiğimiz yıllara göre defin sayısına baktığımız zaman 2017’nin Nisan ayında 44, 2018’in Nisan ayında 38, 2019’un Nisan ayında 41, 2020’nin Nisan ayında ise 40 kişinin Lefkoşa’da defnedildiğini dolayısı ile bu rakamların geçmiş yıllarla paralellik gösterdiğini söyledi.

Başkan Harmancı ayrıca defnedilmek üzere diğer belediyelere teslim edilen kişi sayısına bakıldığı zaman 2017’nin Nisan ayında 34, 2018’nin Nisan ayında 35, 2019’nun Nisan ayında 35, 2020’nin Nisan ayında ise 25 kişi olduğunu belirtti.

“Açılan iş yerlerinde test yapılan personele belge verilmeli”

Açılımın ardından işletmelerin denetiminde nelere dikkat edileceği konusunda da bilgiler veren Harmancı, geçmişte olduğu gibi bu süreçte de kurallara uymayan işletmelere kapatma cezasının yanı sıra uyarıda bulunulacağını söyledi. Hijyen ve maske takma konusundaki kurallara da dikkat edildiğini, özellikle kayıt sistemi konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Harmancı, bu kayıt sistemi sayesinde, herhangi bir olumsuzluk halinde işletmelere kimlerin giriş çıkış yaptığının kolaylıkla belirlenebileceğini söyledi.

LTB olarak iş yerleri çalışanlarının Covid-19 testi için hastahane sevklerini de yaptıklarını kaydeden Harmancı, Sağlık Bakanlığı tarafından bu testten geçirilen kişilere belge verilmesi gerektiğini ve bu konuda Sağlık Bakanlığı’na öneride bulunduklarını söyledi. Başkan Harmancı ayrıca sağlık karneleri konusundaki denetimlerini de artırdıklarını ifade etti.

Açılımın ardından açık spor alanlarının az olması nedeni ile bu alanlarda kalabalıklaşma konusunun gündeme geldiğini belirten Harmancı, yurttaşların yürüyüşlerini sokak araları ve caddelerde yapmasının daha doğru ve sağlıklı bir tercih olacağını belirtti.



“Yüzlerce kamusal nokta belediye ekipleri tarafından ilaçlandı”

Başkan Harmancı, KKTC’de iki haftaya yakın bir süredir vaka görülmemesi nedeni ile açılımın olmasının doğal olduğunu ancak bu açılım kararı alınırken bilim kurulu ile sahada mücadele eden yerel yönetimlerinde görüşleri alınmalıydı dedi.

Gıda depolarına yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Harmancı, açılan ve açılacak olan devlet dairelerinin tümünün ilaçlanmasının sürdüğünü ve açılım ile birlikte yüzlerce kamusal noktanın belediye ekipleri tarafından ilaçlandığını söyledi.

LTB ile Lipa Danışmanlık Şirketi’nin 3 hafta önce bir sözleşme imzalayarak şirketin kimya mühendisleri aracı ile covid 19 mücadelesinde tedarikçilerin uyması gereken kurallar hakkında 65 iş yerine eğitim verildiğini kaydeden Harmancı, söz konusu modelin yeni açılan iş yerlerine yönelik olarak da devam edeceğini belirtti.

Bazı teknolojik yöntemleri hayata geçirmek için çalışma yaptıklarını da önemle vurgulayan Harmancı, ekmek fırınlarının kameralar aracılı ile denetlenmesi ve böylelikle iş yükü ile denetim gücünün artırılması gibi konularında gündemlerinde olduğunu belirtti.

“Temmuz sonuna kadar tüm bölgelerin temizliği yapılacak”

Ot temizliği ile ilgili olarak da açıklamada bulunan Harmancı, açılımdan önce ana caddeler üzerinde temizlik yapmaya çalıştıklarını ancak tepkiler üzerine çalışmalarını sonlandırdıklarını belirtti.

Anneler günü öncesinde tüm mezarlıkların bakım ve temizliğinin yapıldığını da ifade eden Harmancı, bununla birlikte hazırlanan program çerçevesinde 15 Mayıs’a kadar ana caddelerinin temizliğinin tamamlanacağını, temmuz sonuna kadar ise bütün bölgelerin, tüm sokakların temizliğinin yapılacağını söyledi.

“Sivri sinekle mücadeleye büyük önem veriyoruz”

Harmancı, Batı Nil virüsü nedeni ile geçen yıl 4 kişinin vefat ettiğini dikkat çekerek sivrisinek ve haşere ile mücadele konusunda LTB Halk Sağlığı Şubesi’nin büyük özveri ile çalıştığını söyledi.

LTB’nin sivri sinek konusunda uzun yıllardır kanserojen madde içermeyen biyolojik bir mücadele sürdürdüğünü önemle vurgulayan Harmancı, içinde bulunduğumuz dönemin ot sineği dönemi olduğunu ve bunun sivri sinek ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Mayıs ayı yağmurlarının özellikle ay sonunda sivri sinek üremesi için etkili olduğunu ifade etti.