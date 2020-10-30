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LTB Covid 19 Pandemisi’nden Dolayı Cadılar Bayramı İle İlgili Etkinliklere İzin Vermeme Kararı Aldı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) idaresi, her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı’nın, bu yıl covid 19 pandemisi nedeni ile LTB sınırları içerisinde  hiçbir etkinliğe izin vermeme kararı almıştır
LTB Covid 19 Pandemisi’nden Dolayı Cadılar Bayramı İle İlgili Etkinliklere İzin Vermeme Kararı Aldı

Konu ile ilgili olarak LTB İdaresi tarafından yapılan açıklamada, her yıl 31 Ekim gecesi kutlanmakta olan "Cadılar Bayramı"nın özellikle son yıllarda ülke geneli ile Başkent Lefkoşa’da da yoğun bir katılım ile gerçekleştirilmekte olduğu belirtildi.

“Bu yıl Covid 19 Pandemisine yönelik alınmış ve uygulanmakta olan kurallar düşünüldüğünde, 31 Mart Cumartesi gecesinin bulaş açısından ciddi sorun yaşanmasına neden olacağı görülmektedir. Bu nedenle, Belediye İdaresi hiçbir etkinliğe izin vermeme kararını almıştır.” denilen açıklamada alınan karar doğrultusunda geçmiş yıllarda yoğunlukların yaşandığı işletmelere sözlü ve yazılı olarak, Covid 19 Pandemisi kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe, hijyen ve metrekareye düşen insan sayısı kuralları ile ilgili hatırlatma ve uyarının da yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 31 Ekim Cumartesi gecesi Belediye ekiplerinin, rutin kontrollerine devam edeceği ve kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılıp, gerekmesi halinde kapatma işlemi uygulanacağıda önemle vurgulandı.

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