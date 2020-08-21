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LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi hizmet vermeye başladı

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LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi hizmet vermeye başladı
LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi hizmet vermeye başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) açılışını 8 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığı merkezin Covid-19 salgınının getirdiği karantina süreci nedeniyle hem planlanan açılış ve tanıtım törenini hem de aktivite ve hizmetlerini askıya almak durumunda kalmıştı.

Binanın tadilatı LTB öz kaynakları ile iç düzenlemesi ise Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve LTB tarafından yürütülen Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında tamamlanmıştır.

LTB, merkezin ihtiyaç duyan tüm toplum kesimleri tarafından kullanılmasını hedefliyor.

RANDEVU SİSTEMİ İLE SİVİL TOPLUMA ÜCRETSİZ KULLANIM

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi randevu sistemi ile sivil topluma ücretsiz olarak, özel kişi ve kurumlara da düşük bir bağış karşılığında hizmete açıldı.

Merkezden toplanacak bağışlar LTB Sığınma Evi, LTB Elele Kreşi ve LTB Engelsiz Evi’nin ihtiyaçları için kullanılacağı da aktarıldı.

Toplantı veya seminer odasının rezervasyonu https://www.lefkosabelediyesi.org/randevu-al/ linkine girerek gerçekleştirilebilmektedir.

 

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