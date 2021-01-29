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LTB 'de 6 Pozitif Covid-19 vakası

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LTB 'de 6 Pozitif Covid-19 vakası
LTB 'de 6 Pozitif Covid-19 vakası

LTB Başkanı Mehmet Harmancı açıkladı:·

Uzun zamandır risk altında çalışan mesai arkadaşlarımız da covid-19 salgınının çok fazla yayılmaması şansımız olmuştur.

Son günlerde artan vakalar dolayısı ile tüm personelimize sağlık bakanlığına başvurarak tekrardan test yaptırmak istedik. Dün ve bugün çalışma arkadaşlarımıza yapılan testlerde 2’si daha önce temaslı olarak karantinada olan iki arkadaşımız ve 4 arkadaşımız da daha önceden belli temaslıları olmadan covid-19 pozitif çıkmıştır.

Pozitif çıkan arkadaşlarımız iş rutinin içerisinde yurttaşla direk temas halinde olan şubelerimizde değildir. İlgili arkadaşlarımızın temaslılar listesi bakanlığımıza aktarılmış ve onlar da karantina sürecine başlamışlardır. Tüm mesai arkadaşlarımızın bir an önce sağlıkla işlerine ve ailelerine dönmeleri en büyük arzumuzdur. Henüz tüm test sonuçlarımız gelmemiştir. Vakalarımızdan sonra iş düzenimizde yer alacak değişiklikleri bilahare paylaşacağız.

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