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LTB El Ele Çocuk Merkezi’ndeki çocuklar 23 Nisan’ı şarkılar ve oyunlarla kutladı

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Merkezden kreş hizmeti alan çocuklar oyunlarla dolu neşeli bir gün geçirdiler
LTB El Ele Çocuk Merkezi’ndeki çocuklar 23 Nisan’ı şarkılar ve oyunlarla kutladı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) El Ele Çocuk Merkezi’nde kreş hizmeti alan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şarkılarla ve oyunlarla kutladı. Çocukların 23 Nisan şarkısını hep beraber söylediği, palyaço ve arkadaşı Sünger Bob’un katılımıyla farklı oyunlarla eğlendiği,yüz boyama ekibi tarafından çocukların yüzlerinin boyandığı kutlamaya LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katılarak miniklerin neşesine ortak oldu. Ülkedeki pandemi koşullarından dolayı ailelerin yer almadığı kutlamada her yeri balonlarla süslenen, farklı oyun aletleri kurulan ve müzikler eşliğinde çocukların oyunlar oynadığı LTB El Ele Çocuk Merkezi adeta bir festival alanını andırdı. Gloria Jean’s Coffees, LTB Meclis üyesi Umut Öksüz ve Hasan Vatansever’in katkı koyduğu etkinlikte çocuklara kek ve dondurma ikramı da yapıldı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı çocuklara Akıle Ruh Ekizoğlu’nun kaleme aldığı TUFAD tarafından yayınlanan Garaböcü isimli Kıbrıs Halk Masalı kitabını da hediye etti.

Başkan Harmancı: “Merkezimiz çocuklara bu ülkede bir gelecek hayali kurmayı hissettiriyor”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte görev alan öğretmenlerle,tüm kreş personeline, Etkinlik ve Organizasyon Şubesi’ne teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Tadilatını tamamlayarak hizmete açtığımız LTB El Ele Çocuk Merkezi binasını kamusal anlamda kullanabilmek ve bu çocuklara bir gelecek hayali kurmalarını sağlayabilecek koşullar yaratmak önemlidir. Bu ülkede,bu topraklarda çocuklarla hep beraber gelecek hayali kurabiliyoruz. LTB El Ele Çocuk Merkezi bu hayali kurmayı hissedebilecekleri alanlardan bir tanesi olmuştur. Dünyadaki çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan’ı doyasıya kutlamaları için merkezdeki çocuklar için yarattığınız bu etkinlikte çocuklarımızın mutluluğunu gözlerinde görüyorum. Umarım çocuklarımız özgür,sorgulayan bireyler,dogmalardan uzak bireyler olarak yaşamlarını sürdürüp genç ve sonrasında yetişkin bireyler olurlar. Etkinliğe katkı sağlayan herkese de teşekkür ederim. Dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

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