LTB-EMAA Çocuk Kursları Sergisi açıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başkent Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA Başkanı Zehra Şonya, kurslara katılan çocuklar ve aileleri ile sanatseverler katıldı.

Oldukça yoğun bir katılımın yaşandığı sergide minik ellerin yaratıcı dünyası, ailelerini hem etkiledi hem de gururlandırdı.

Eğitmenlerden Ozan Özgenler’in açılış konuşmasının ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı kısa bir değerlendirme yaparak, sanatın toplumlar geleceği açısından önemine vurgu yaptı.

EMAA ile işbirliğinde üç yılı aşkın süredir gerçekleştirilen kursların sergi açılışına katılmaktan her daim büyük keyif aldığın, sanatla yetişen çocukları görmenin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Harmancı, kursa katılım ve ilginin her dönem artmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Başkan Harmancı, etkinlikteki yoğun katılımın LTB ile EMAA’nın kardeşliklerinin ürünü olduğunu ifade ederken, bu yolu yürümeye daha kararlı şekilde devam edeceklerini belirtti.