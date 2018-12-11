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LTB “Güvenilir Eller Projesi”ni hayata geçirmek için çalışma başlattı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Unilever Food Solutions firmasının Gıda Güvenliği Derneği iş birliğiyle yürüttüğü “Güvenilir Eller” projesini başkent Lefkoşa’da da hayata geçirmek için çalışma başlattı.
LTB “Güvenilir Eller Projesi”ni hayata geçirmek için çalışma başlattı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Unilever Food Solutions firmasının Gıda Güvenliği Derneği iş birliğiyle yürüttüğü “Güvenilir Eller” projesini başkent Lefkoşa’da da hayata geçirmek için çalışma başlattı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında Türkiye’de uygulanmaya başlanan ve 28 binin üzerinde şefin katıldığı eğitim platformunda 17 bin 500’den fazla şef sertifika aldı. Projeyi ülkede ilk kez uygulayacak LTB’nin hedefi Lefkoşa sınırları içerisindeki tüm mutfak şefleri ve mutfak çalışanlarının bu eğitimi almalarını sağlamak.

BAŞVURULAR LTB SAĞLIK ŞUBESİ’NE YAPILACAK

Eğitime katılmak isteyen kişi ve işletmeler kodlarını almak için 22 85 221 (dahili 1431) numaralı telefondan LTB Sağlık Şubesi’ne ulaşabilir veya sibel.tacay@lefkosabelediyesi.org adresine e-mail gönderebilirler.

PROGRAMIN KATILMA VE İŞLEYİŞ

Eğitim online platformda olduğundan telefon, tablet ya da bilgisayardan www.guvenilireller.com sitesinden hesap oluşturulup sonrasında giriş yapılarak tamamlanabiliyor.

Eğitim bir oturuşta hesap açma ve 5 modülü tamamlama ile 30 dakika civarında sürüyor. Eğitim modüllerinin açılması için kodlara ihtiyaç var. Eğitim modüllerini açmak için ihtiyaç duyulan kodlar Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından veriliyor.

Gıda Güvenliği Derneği tarafından oluşturulan eğitim 5 modülden oluşmakta, her modülde 1 video ve videoya istinaden sorular bulunuyor. Bu sorular doğru olarak cevapladıktan sonra, bir sonraki modüle geçiliyor. Bu şekilde 5 modül de tamamlandığı zaman Gıda Güvenliği Derneği onaylı isme özel sertifika hazırlanıyor.

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