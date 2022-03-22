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LTB İle DAÜ’den Çocuklar İçin İş Birliği

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LTB İle DAÜ’den Çocuklar İçin İş Birliği
LTB İle DAÜ’den Çocuklar İçin İş Birliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Pediatri Ünitesi iş birliğinde “Özel Çocuklarla Egzersiz Saati” etkinliği gerçekleştirildi. 

LTB’den verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer, Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu ile Uzman Fizyoterapist Yaşam Direl ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de fiziksel aktiviteler yaptı. 

Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel eğitim merkezlerinden 50 öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında öğrenciler Gezi Treni ile başkent turuna da katıldı.  

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