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LTB ile İntergaz arasında sözleşme imzalandı

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LTB ve İntergaz LTD arasında LTB Kadın Sığınma Evi’nden ayrılan kadınların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik bir sözleşme imzalandı.
LTB ile İntergaz arasında sözleşme imzalandı

Sözleşme ile dış destek kapsamında Kadın Sığınma Evi’nden ayrılan kadınlara tüp gaz desteği verilecek.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmada, İntergaz ile uzun süredir sürdürülen ilişkilerin artık daha kurumsal bir noktaya geldiğini söyledi.

İntergaz’ın LTB’nin kamusal ve toplumsal çalışmalarına farklı ölçülerde ciddi destekler verdiğine vurgu yapan Harmancı, “İntergaz Kadın Sığınma Evi konusunda bizlere ilk günden itibaren katkı sağlamakta. Bu desteği ikinci bir boyuta taşımak bizim için önemli çünkü Kadın Sığınma Evi kadınlara geçici bir barınma sağlıyor. Hedefimiz kendi ayakları üzerinde duran ve kendi yaşamını idame ettirebilen kadınları toplumsal yaşama yeniden ve güvenle başlamalarını sağlamak. Bu uğraş içerisinde temel ihtiyaçlarından biri olan gaz ihtiyacı gibi konularda da İntergaz’ın destek olması bizlere büyük bir memnuniyet veriyor” dedi.

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