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LTB ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında dün kardeşlik protokolü imzalandı.
LTB ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında dün kardeşlik protokolü imzalandı.

İzmir’de Belediye Başkanlığı binasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın imza koyduğu kardeşlik protokolü imza töreninde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ ve LTB Meclis Üyeleri Mehmet Manavoğlu, Salih Çeliker, Safiye Özaltıner, Öykü Akcan ile Önder Ecesoy da hazır bulundu.

ÖNCELİK SPOR VE KÜLTÜR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ

LTB’den yapılan açıklamada, kardeşlik protokolünün imzalanmasının ardından Lefkoşa Türk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en kısa zamanda spor ve kültür alanlarında işbirlikleri üzerinde de fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

LTB Başkanı Harmancı ve meclis üyeleri İzmir temasları kapsamında Ege bölgesi Sanayi Odası yetkilileriyle de çalışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda ihracat ürünleri geliştirme, teknopark işbirlikleri, yardımlaşma, kooperatifçilik ve yapılabilmesi olası işbirlikleri üzerinde görüşüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, LTB heyeti onuruna bir de akşam yemeği verdi.

Yemeğe iki belediyenin yetkilileri, İzmir Sanayi ve  Ticaret Odaları yönetim kurulu yetkilileri, bazı oda yetkilileri katıldı.

LTB meclis üyelerinden oluşan heyet, bugün İzmir Ticaret Odası (İZTO), KKTC Başkonsolosu İpal Emin ve İzmir Kalkınma Ajansını (İZKA) ziyaret edecek.

LEFKOŞA’NIN 9. KARDEŞ ŞEHRİ İZMİR

LTB, İzmir’de atılan imza sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tokat Belediyesi, Komrat Belediyesi, Karbinci Belediyesi ve Araçınova Belediyesi’nden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de “Kardeş Şehir Protokolü” imzalamış oldu.

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