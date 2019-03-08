LTB kadın sığınma evi yararına kermes düzenlendi

Yakın Doğu Koleji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kermes düzenledi.



Kermese, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.



LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yakın Doğu Koleji Ortaokul Türkçe Bölümü tarafından organize edilen ve geliri Kadın Sığınma Evine bağışlanacak kermeste, velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin evlerinde yaptıkları tatlı, tuzlu yiyeceklerin yanı sıra, süs eşyalarının satışı gerçekleştirildi.



Yakın Doğu Koleji Ortaokul Müdürü Ömer Özkan, gerçekleştirdikleri etkinliğe teşriflerinden ötürü Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'ya teşekkür etti.





HARMANCI



LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, cinsiyet ayrımcılığının kadının toplumda ve iş hayatında karşılaştığı en yaşamsal engel olduğunu ve bu ayrımcılığı ortadan kaldırmak için herkese önemli görev düştüğünü kaydetti.



Başkan Harmancı, yeni neslin daha bilinçli bir şekilde yetiştirilmesinin bu sorunu çözeceğine inanç belirterek, “bugünümüzü kaybetmiş olabiliriz ancak geleceğimizi kaybetmemek için ailelere ve eğitim kurumlarına büyük görev düşüyor” dedi.



Yapılan yardımların LTB Kadın Sığınma Evi’nde bulunan kadın ve çocukların yeni bir gelecek kurmaları için önemli bir katkı sağladığını vurgulayan Başkan Harmancı, Yakın Doğu Koleji Ortaokul Müdürü Ömer Özkan ile Yakın Doğu Koleji Ortaokul Türkçe Bölümü öğretmen ve öğrencilerine, LTB Kadın Sığınma Evi’ne gösterdikleri duyarlı ve anlamlı katkılarından ötürü teşekkür etti.

