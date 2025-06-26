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LTB-KODER iş birliğinde Otizm Duyarlı Park için imzalar atıldı

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), Kıbrıs Otizm Derneği(KODER) ve sponsor Vedat Erbaş arasında LTB Yeni Dünya +1 Kafe’de imzalanan sözleşme ile Otizm Duyarlı Park (Duyu Bütünleme Parkı) için çalışmalara başlanıyor.
LTB-KODER iş birliğinde Otizm Duyarlı Park için imzalar atıldı

LTB Teknik işler ve Kentsel Tasarım Komisyonu ile Engelsiz Lefkoşa Komisyonu Toplantısı’nda alınan karar çerçevesinde hazırlanan protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sponsor Vedat Erbaş adına Ali Çınar ve Kıbrıs Otizm Derneği adına Dernek Başkanı Duygu Göze Ergöknil imza koydu.

2.900 metrekarelik alanda otizmli bireylere hizmet verecek alanlar, Dernek binası,çok amaçlı salon ve yarı açık aktivite alanı yer alacak
Ortaköy bölgesinde 2.900 metrekarelik alan içerisinde duyusal bütünleme alanı, loku parkı,⁠ ergoterapiye yönelik özel alanlar yer alacak. 

KODER’in ve LTB’nin ilgili birimlerinin aktivitelerine ev sahipliği yaparak, fiziksel ve nöro-çeşitliliğine sahip farkındalık artırıcı faaliyetlerin yapılacağı alanlar, bireylerin başta duyusal bütünleme olmak üzere çeşitli aktivitelere katılımını sağlamak amacıyla çok amaçlı bir salon ve çalışma odası bireylerin başta duyusal bütünleme olmak üzere çeşitli aktivitelere katılımının yanı sıra, çok amaçlı kullanılacak ve farklı dış mekân aktivitelerine olanak sağlayacak yarı açık bir alan yer alacak.

Harmancı: “Bu alanı hem kamuya kazandırmak hem de özel gereksinimli arkadaşlarımızın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”
İmza töreninde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Otizm Derneği vasıtası ve Vedat Erbaş’ın katkıları ile LTB’ye ait yeşil alanda otizme duyarlı bir park yapımı için imza atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. 

Başkan Harmancı, park projesinin hayata geçirilmesinin dernek faaliyetlerinin bu alanda sürdürülmesine katkı sağlayacağını ve parkın aynı zamanda özel gereksinimli çocukların, gençlerin aileleri ile buluşma noktası olacağını belirtti. 

“Belediye olarak bizde bu alanı hem kamuya kazandırmak hem de özel gereksinimli arkadaşlarımızın hizmetine sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” diyen Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Duyarlılıkları için hem dernek yetkililerine hem de Vedat Erbaş’a ve Pasha Grup’a çok teşekkür ediyorum. Ülkemize ve de Lefkoşa’ya hayırlı olmasını dilerim. Şunu da belirtmek istiyorum ki bizler için bu imzayı Yeni Dünya +1 Dünya Kafe'de atmak ayrı bir mutluluk kaynağıdır.”

Çınar: “Böyle anlamlı bir projenin içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz”
Projeye sponsor olan Vedat Erbaş adına sözleşmeye imza koyan Ali Çınar ise yaptığı konuşmada böyle anlamlı bir projenin içinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. 

Ergöknil: “Çok önemli bir protokole imza koyduk.”
Kıbrıs Otizm Derneği Başkanı Duygu Göze Ergöknil de çok önemli bir protokole imza koyduklarını belirterek Paşa Grup adına Vedat Erbaş ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya ve ilgili teknik bölümlerde emek koyanlara teşekkür etti

 

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