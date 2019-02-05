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LTB, Lefkoşa’nın çeşitli bölgelerine sokak kütüphaneleri yerleştiriyor!

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Harmancı, “sokak kütüphanesi” projesini sosyal medya hesabından duyurdu.
LTB, Lefkoşa’nın çeşitli bölgelerine sokak kütüphaneleri yerleştiriyor!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Harmancı, “sokak kütüphanesi” projesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “LTB olarak insanların kitap okuma alışkanlığını yayabilmesi adına Lefkoşa’nın çeşitli bölgelerine ‘sokak kütüphanesi’ kuracaklarını” belirtti.

Harmancı, sosyal medya paylaşımında “kütüphaneye katkı koymak isteyenlerin yardımlarını beklediklerini” söyledi.

Harmancı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Lefkoşa Türk Belediyesi kitap okuma alışkanlığı yayabilmek için şehrin farklı noktalarında sokak kütüphanesi yerleştirmeye karar verdi, sizde sokak kütüphanelerimize katkı yapmak istiyorsanız gerek çocuklar için gerekse de yetişkinler için kitaplarınızı önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren LTB’ye bağışlayabilirsiniz.

Kitapların tasnifinde Kütüphaneciler derneği ile birlikte güzel bir işbirliği yapacağız.”

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