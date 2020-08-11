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LTB Mezbahası KIB-ET’e resmen devredildi

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin uzun zamandır çalışma yaptığı LTB’ye ait Veteriner Ali Güçlü Mezbahası İşletme Devri İhalesi KIB-ET’e devredildi.
LTB Mezbahası KIB-ET’e resmen devredildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, mezbahanın sektörün en deneyimli firmalarından KIB-ET’in işletmesine devredildiğini açıkladı. Harmancı, mezbahanın Lefkoşalıların ve tüm ülke halkının en önemli gerekliliklerinden olan doğru kesim yöntemleri ve sağlıklı koşullarda et tüketimine en iyi şekilde cevap vereceğine inandığını belirtti.

Başkan Harmancı, bundan böyle LTB sınırları içerisinde satılacak etlerde LTB’nin mührü olacağına da dikkat çekti. Harmacı, uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından teknolojik olarak ülkenin en modern ve en hijyenik mezbahası için söz konusu ihaleyi imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Harmancı, Veteriner Ali Güçlü Mezbahasının kendisinden iki dönem önce görev yapan belediye başkanı döneminde gündeme gelen bir proje olduğunu belirterek, yurttaşların sağlıklı et tüketiminde öncü olması beklenen mezbaha projesinin hayat bulabilmesi için çok zorlu bir süreçten geçildiğini söyledi.

Ayrıca bu süreçte öncelikle sorun ve borç yaratmak yerine LTB olarak maddi sorunları ardından da hukuki sorunları çözdüklerini kaydeden Harmancı, “Mezbaha belediyenin dava edilmesiyle sonuçlanan finansman problemlerinden dolayı yıllardır atıl kalmıştı. Mezbahayı Lefkoşa’ya ve ülkeye kazandırılabilmek için büyük bir mücadele neticesinde hukuki sıkıntıları çözdük. Projenin yapımı diğer başkanlar, ödemesi ise  bizim dönemimizde oldu” ifadelerini kullandı.

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