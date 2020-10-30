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LTB Okullara Tablet Katkısında Bulundu

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla başlattığı “Eğitim her Çocuğun Hakkı” kampanyası kapsamında temin edilen 200 adet tabletin dağıtımını yaptı.
LTB Okullara Tablet Katkısında Bulundu

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve beraberindeki ekip tabletleri okul yönetimlerine teslim etti.

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Tabletler, Çağlayan İlkokulu, Şht. Tuncer İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Arabahmet İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu ile Gelibolu ilkokul müdürleri tarafından ihtiyaca göre öğrencilere dağıtılacak.

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Başkan Harmancı: “Eğitim ayrımsız her çocuğun hakkı”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, eğitimin ayrımsız her çocuğun hakkı olduğunu belirterek, bu süreçte hiçbir çocuğun eğitimden mahrum edilmemesi gerektiğini önemle vurguladı. Başkan Harmancı kampanyaya katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

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