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LTB Personeli Aşılandı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) personeli, koronavirüse karşı aşılandı.
LTB Personeli Aşılandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) personeli, koronavirüse karşı aşılandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı’nın sektörleri aşılama kararı kapsamında ve LTB yönetimi ile Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) talebi doğrultusunda, Belediye personelinin aşılanması tamamlandı.

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Açıklamada, geçtiğimiz aylarda LTB Dayanışma Evi’nde 200’e yakın LTB personelinin aşılanmasının ardından geriye kalan personelin aşılanmasının iki günlük sürede Merkez Lefkoşa’da yapıldığı bildirilirken, aşılamanın gönüllülük esasına göre ve Sağlık Bakanlığı’ndan görevli doktor gözetiminde, LTB hemşireleri tarafından yapıldığı kaydedildi.

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