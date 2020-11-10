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LTB Şiddete Karşı Yan Yana Projesi Kursları Başlıyor

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Kursların tümünde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları eksiksiz uygulanacak.
LTB Şiddete Karşı Yan Yana Projesi Kursları Başlıyor

Avrupa Birliği mali desteği ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yürütülen Şiddete Karşı Yan Yana Projesi “Kadın Güçlendirme ve Eğitim Programı” çerçevesinde Kişisel Gelişim, Temel Bilgisayar Kullanım, İngilizce, Türkçe ile Okuma Yazma Kursu düzenleniyor.

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LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurslara katılmak isteyen kişilerin 18 Kasım Çarşamba güne kadar mesai saatleri içerisinde 0548 853 0582 numaralı telefondan konuyla ilgili daha detaylı bilgi alabilecekleri veya kayıt yaptırabilecekleri kaydedildi.

Kurslara ayrıca 0548 853 0582 numaralı telefondan Whatsapp aracılığı ile de kayıt yaptırılabilecek.

Kişisel Gelişim Kursu 15, Temel Bilgisayar Kullanım Kursu 15, İngilizce Kursu 12, Okuma Yazma Kursu ile Türkçe Öğreniyorum Kursu ise 7 kişilik gruplardan oluşacak.

Doç. Dr. Bilge Azgın tarafından verilecek Kişisel Gelişim kursu 21 Kasım’da başlayacak. Kişisel Gelişim kursu cumartesi günleri 14:00 ile 16:00 saatleri arasında LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

14:00 ile 16:00 arasında Kadime Göğebakan tarafından verilecek olan Temel Bilgisayar Kullanım Kursu 21, 28 ile 29 Kasım tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Ayşe Kişmir tarafından verilecek olan Okuma Yazma Kursu ile Türkçe Öğreniyorum kursu Pazartesi günleri LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Okuma Yazma Kursu saat 14:00 ile 16:00 saatleri arasında, Türkçe Öğreniyorum Kursu ise saat 10:00 ile 12:00 saatleri arasında yapılacak.

Fatoş Anter tarafından verilecek İngilizce kursları ise 2 ayrı grup şeklinde verilecek.

Birinci grup kursiyerleri cumartesi günleri saat 14:30 ile 16:30, ikinci grup kursiyerleri ise çarşamba günleri saat 18:00 ile 20:00 saatleri arasında eğitim görecek. İngilizce kursları LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Gelen talepler doğrultusunda ek gruplar yanında ileriki tarihlerde farklı kurslar da düzenlenecek.

Kursların tümünde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları eksiksiz uygulanacak.

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