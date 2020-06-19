LTB’den Babalara Hediyeler

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Yaşlılar Birimi, birime üye olan tüm babaları gezerek, Babalar Günü’nü ve kutladı hediyeler dağıttı.

Ziyaret edilen birim üyesi babalara Mr. Pound katkılarıyla sağlanan hediyeler verildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Pazar gün kutlanacak babalar günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, tecrübe ve bilgileriyle babaların çocuklarına ışık tuttuğunu belirterek, “Her zaman, her koşulda yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Harmancı, şöyle devam etti:

“Babalar fedakarlığı, güveni, doğruyu, iyiliği, adaleti temsil ediyor. Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız sunuyorlar. Hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan babaların Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.”