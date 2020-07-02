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LTB’den geniş kapsamlı sigorta anlaşması

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LTB’den geniş kapsamlı sigorta anlaşması
LTB’den geniş kapsamlı sigorta anlaşması

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kendisine ait değerlerin korunması amacı ile çıktığı ihaleyi sonuçlandırdı ve Capital Sigorta ile sözleşme imzaladı.

1 yıllık süreyi kapsayacak sözleşme uyarınca third party, kasko sigortalarının yanı sıra yangın ve kaza sigortaları da yaptırıldı. Lefkoşa Türk Belediye Binası’nda imzalanan sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu imza koydu.

HARMANCI: "SAĞLIK VE GÜVENCE ADINA FAYDALI BİR SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Kısa bir açıklamada bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, açık ve şeffaf bir ihale süreci sonrasında ihalenin tamamlandığını ifade ederek, Capital Sigorta ile güzel bir işbirliğini de başlatmış olduklarını belirtti.

Başkan Harmancı ihale ile kurumun mal varlıkları, çalışanların bireysel sigortaları, çalışan sağlığı, çalışılan işyerlerinin sağlığı, toplum sağlığı ve güvencesini sağlama adına faydalı olacağını umduğu bir sözleşme imzaladıklarını belirtti.

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