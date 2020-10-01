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LTB'den maske ve dezenfektan katkısı

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Covid-19’la mücadele amaçlı Lefkoşa’ya gönderilen maskeler Lefkoşa’daki kamu okullarına dağıtılmaya başlandı.
LTB'den maske ve dezenfektan katkısı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Covid-19’la mücadele amaçlı Lefkoşa’ya gönderilen maskeler Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye 65 yaş ve üzerindeki yurttaşların ardından şimdi de Lefkoşa’daki kamu okullarına dağıtılmaya başlandı.

Toplamda 17 İlkokul-anaokul  ve 12  ortaokul-liseye malzeme dağıtıldı

LTB ekipleri tarafından bugün 17 İlkokul-anaokul , 12  ortaokul-liseye toplamda 37 bin 650 adet maske ile 145 adet 1 litrelik sıvı el dezenfektanı ile 29 adet 5 litrelik sıvı el dezenfektanı dağıtımı yapıldı. Covid-19 tedbirleri alınarak ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen dağıtımlarda öğretmen ve öğrencilerin eğitim sırasında kullanması için dağıtılan malzemeler okul idarelerine teslim edildi.

Ankara’dan Lefkoşa’ya  gönderilen maskelerin dağıtımı sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından  kardeş belediye LTB’ne Covid-19’la mücadele amaçlı gönderdiği dezenfekte malzemesi ve maskeler 3 Eylül 2020 tarihinde teslim alınmıştı. Her iki belediyenin, yakın dayanışması ve kardeş şehir diplomasisi sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla başkent Lefkoşa’nın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 250 bin maske ve 5 bin adet 1 litrelik el dezenfektanı LTB kullanımı için gönderilmişti.

10 maskeden oluşan paketler ilk olarak Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye 2 bin 800 üyeye dağıtılmıştı.

 

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