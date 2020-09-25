LTB'den yol çalışması uyarısı !

Kermiya Bölgesi, Nazım Hikmet Caddesi’nde, su borusu döşenmesi amacıyla 26 Eylül Cumartesi ve 27 Eylül Pazar tarihlerinde kazı çalışması yapılacaktır. Çalışmalardan dolayı;
26 Eylül Cumartesi saat 06:00 itibarı ile, Metehan Çemberinden Sivil Savunma Çemberine gidiş yönü ,
27 Eylül Pazar saat 06:00 itibarı ile , Sivil savunma Çemberinden Metehan Çemberine gidiş yönü trafiğe kapalı olacaktır.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol trafiğe açılacaktır. Sürücülerin kazı çalışması süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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