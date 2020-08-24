LTB’nin doğa,toprak ve beraber üretimi buluşturduğu “Hobi Bahçeleri”şehre yayılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından şehir genelinde belediyeye ait yeşil
alanlarda yurttaşların üretim yapabilmeleri ve doğa ile daha sık buluşmaları için
oluşturduğu hobi bahçeleri her yıl genişleyerek başkente yayılıyor. İlk kez 2017
yılında Taşkınköy Laden Sokak’ta doğa dostu bir grup bölge sakini ile LTB işbirliği
içerisinde uygulanan hobi bahçeleri 2020 itibarı ile 4 farklı alan ve 3 bölgede yer
alıyor.
Göçmenköy,Taşkınköy ve Küçük Kaymaklı’ya genişleyen uygulama
LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın girişimleri ve yurttaşların iş birliği ile Taşkınköy
bölgesinde uygulamaya başlanan ilk hobi bahçesinin ardından ikinci hobi bahçesi
2019 yılında Küçük Kaymaklı bölgesinde Kazım Karabekir Sokak’ta uygulandı.
Bu iki uygulamayı örnek alan yine bir grup Taşkınköy sakini 2019’da LTB’nin
yönlendirmeleri ile bu kez de Hüzün Ana Sokak’ta yeni bir hobi bahçesi yarattı.2019
yılı sonunda ise Göçmenköy 1.Etap Sosyal Konutları içerisinde yine LTB’ye ait bir
yeşil alan içerisindeki işgaller kaldırılarak alanda çevre düzenlenmesi yapıldı ve
oluşturulan alanlar 2020 yılı başından itibaren hobi bahçesi olarak yeşil alan
çevresindeki komşuların kullanımına bırakıldı.
Komşuluk ilişkileri gelişiyor,sosyalleşme ve beraber sebze-meyve üretimi
yapılıyor
LTB’nin bilgilendirme ve teknik desteği ile 40’a yakın kişinin uygulama yaptığı hobi
bahçelerinde sebze ağırlıklı olmak üzere meyveler ve mevsimlik bitkiler de
yetiştiriliyor. LTB’ye ait 25-40 metrekarelik alanda bulunan hobi bahçeleri bir yandan
sağlıklı meyve-sebze üretimine imkan tanırken, bir yandan da bölge sakinleri için
sosyalleşme ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesini sağlıyor.
Yerel yönetim-muhtarlık-yurttaş beraberliğinin örnek bir çevreci uygulaması
Ülkemizde yerel yöneticilikte ilk kez başkent Lefkoşa’da başlayan bu uygulama ile
yerel yönetim-muhtarlık-yurttaş beraberliğinde örnek bir çevreci uygulamaya imza
atılıyor.
2021 yılı sonunda hedef 8 farklı alanda 10’dan fazla Hobi Bahçesi
Hobi bahçelerinin şehirdeki hayatın bir parçası haline gelmesini hedefleyen
LTB,zaman zaman organik tarıma da bir altyapı oluşturan hobi bahçelerinin farklı
bölgelerde de hayat bulması için planlamasını yapmış bulunuyor.LTB,2021 yılı
sonunda 8 farklı alanda 10’dan fazla Hobi Bahçesi uygulamasını hayata geçirmeyi
hedefliyor. Kendi bölgelerinde hobi bahçesi oluşturulmasını talep eden yurttaşlar LTB
Park Bahçeler Şubesi’ne 60 85 313 numaralı telefondan ulaşabilirler.
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