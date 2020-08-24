LTB’nin doğa,toprak ve beraber üretimi buluşturduğu “Hobi Bahçeleri”şehre yayılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından şehir genelinde belediyeye ait yeşil

alanlarda yurttaşların üretim yapabilmeleri ve doğa ile daha sık buluşmaları için

oluşturduğu hobi bahçeleri her yıl genişleyerek başkente yayılıyor. İlk kez 2017

yılında Taşkınköy Laden Sokak’ta doğa dostu bir grup bölge sakini ile LTB işbirliği

içerisinde uygulanan hobi bahçeleri 2020 itibarı ile 4 farklı alan ve 3 bölgede yer

alıyor.

Göçmenköy,Taşkınköy ve Küçük Kaymaklı’ya genişleyen uygulama

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın girişimleri ve yurttaşların iş birliği ile Taşkınköy

bölgesinde uygulamaya başlanan ilk hobi bahçesinin ardından ikinci hobi bahçesi

2019 yılında Küçük Kaymaklı bölgesinde Kazım Karabekir Sokak’ta uygulandı.

Bu iki uygulamayı örnek alan yine bir grup Taşkınköy sakini 2019’da LTB’nin

yönlendirmeleri ile bu kez de Hüzün Ana Sokak’ta yeni bir hobi bahçesi yarattı.2019

yılı sonunda ise Göçmenköy 1.Etap Sosyal Konutları içerisinde yine LTB’ye ait bir

yeşil alan içerisindeki işgaller kaldırılarak alanda çevre düzenlenmesi yapıldı ve

oluşturulan alanlar 2020 yılı başından itibaren hobi bahçesi olarak yeşil alan

çevresindeki komşuların kullanımına bırakıldı.

Komşuluk ilişkileri gelişiyor,sosyalleşme ve beraber sebze-meyve üretimi

yapılıyor

LTB’nin bilgilendirme ve teknik desteği ile 40’a yakın kişinin uygulama yaptığı hobi

bahçelerinde sebze ağırlıklı olmak üzere meyveler ve mevsimlik bitkiler de

yetiştiriliyor. LTB’ye ait 25-40 metrekarelik alanda bulunan hobi bahçeleri bir yandan

sağlıklı meyve-sebze üretimine imkan tanırken, bir yandan da bölge sakinleri için

sosyalleşme ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesini sağlıyor.

Yerel yönetim-muhtarlık-yurttaş beraberliğinin örnek bir çevreci uygulaması

Ülkemizde yerel yöneticilikte ilk kez başkent Lefkoşa’da başlayan bu uygulama ile

yerel yönetim-muhtarlık-yurttaş beraberliğinde örnek bir çevreci uygulamaya imza

atılıyor.

2021 yılı sonunda hedef 8 farklı alanda 10’dan fazla Hobi Bahçesi

Hobi bahçelerinin şehirdeki hayatın bir parçası haline gelmesini hedefleyen

LTB,zaman zaman organik tarıma da bir altyapı oluşturan hobi bahçelerinin farklı

bölgelerde de hayat bulması için planlamasını yapmış bulunuyor.LTB,2021 yılı

sonunda 8 farklı alanda 10’dan fazla Hobi Bahçesi uygulamasını hayata geçirmeyi

hedefliyor. Kendi bölgelerinde hobi bahçesi oluşturulmasını talep eden yurttaşlar LTB

Park Bahçeler Şubesi’ne 60 85 313 numaralı telefondan ulaşabilirler.