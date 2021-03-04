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Lufthansa Grubu'ndan 2020'de 6,7 milyar avro zarar

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Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, tasarruf tedbirlerine rağmen geçen yıl net kaybının küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 6,7 milyar avroya yükseldiğini duyurdu.
Lufthansa Grubu'ndan 2020'de 6,7 milyar avro zarar

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grubun 2019'da 36,42 milyar avro olan gelirleri, geçen yıl yüzde 63 azalarak 13,6 milyar avroya geriledi.

2019'da 1,2 milyar avro kar açıklayan grubun net zararı geçen yıl 6,7 milyar avro oldu.

Grubun, 2019'da 2,03 milyar avro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş karı da geçen yıl 5,45 milyar avro zarara döndü.

Şirketin 2020 sonunda 10,6 milyar avroluk likiditeye sahip olduğu belirtiliyor.

Lufthansa'nın toplam yolcu sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 75 azaldı.

Bu yıl için daha düşük bir faaliyet zararı hedefleyen Lufthansa Grubu, aşıların yaygınlaşması ve kısıtlamaların hafifletilmesiyle bazı rotalarda talebin toparlanacağı öngörüsü taşıyor.

"2020, şirketin tarihindeki en zorlu yıl oldu"

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2020'nin müşterileri, çalışanları ve hissedarları için şirketin tarihindeki en zorlu yıl olduğunu belirterek, "Seyahat kısıtlamaları ve karantina uygulamaları, hava yolculuğu talebinde benzersiz bir düşüşe yol açtı. Uluslararası olarak tanınan dijital aşılama ve test sertifikaları, seyahat yasakları ve karantina yerine geçmeli." ifadelerini kullandı.

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, Haziran 2020'de 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Şirket, Kovid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek 22 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

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