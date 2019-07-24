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Lupus hastalığı nedir? Hangi testte çıkar?

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Lupus hastalığı nedir? Hangi testte çıkar? İşte bilinmesi gerekenler...
Lupus hastalığı nedir? Hangi testte çıkar?

Ağır ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edici hatta kalıcı organ hasarına neden olabilen lupus hastalığı nedir? Tedavisi bulunmayan lupus hastalığı hangi testte çıkar? İşte tüm yönleriyle lupus hastalığı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

LUPUS NEDİR?

Lupus, vücudunuzda iltihaplanmaya neden olan kronik bir otoimmün hastalıktır. Lupusta, vücudun virüs, bakteri ve mikroplarla (vücudun grip gibi “yabancı istilacılar”) savaşan bir parçası olan bağışıklık sisteminde bir şeyler ters gider. Normalde bağışıklık sistemlerimiz vücudu bu istilacılardan koruyan “antikorlar” olarak adlandırılan proteinler üretir.

Otoimmünite, bağışıklık sisteminizin bu yabancı istilacılar ile vücudunuzun sağlıklı dokuları arasındaki farkı söyleyemeyeceği anlamına gelir. Sonuç olarak, sağlıklı dokuya saldıran ve tahrip eden otoantikorlar yaratır. Bu otoantikorlar vücudun çeşitli yerlerinde iltihaplanma, ağrı ve hasara neden olur, bunlar:

– Eklemler
– Cilt
– Kalp
– Kan
– Akciğer
– Beyin
– Böbrekler

 

LUPUS HASTALIĞI HANGİ TESTTE ÇIKAR?

Doktorlar, lupusu teşhis etmek için bir kişinin belirti ve semptomlarını göz önünde bulundururlar ve bir kişinin semptomlarına neden olabilecek diğer olası koşulları ekarte ederler.

Detaylı bir tıbbi öykü ve fizik muayene almanın yanı sıra, doktorlar lupusu teşhis etmek için aşağıdaki testleri yapabilir:

Laboratuvar testleri

Bunlar tam kan sayımı (CBC), kırmızı kan hücrelerinin, beyaz kan hücrelerinin ve kandaki trombositlerin sayısını ve türünü belirlemek için kullandıkları bir testtir. Ayrıca, yüksek bağışıklık sistemi aktivitesini gösterebilen bir eritrosit sedimantasyon hızı, protein seviyeleri ve anti-nükleer antikor testleri yapılabilir.

Görüntüleme testleri

Göğüs röntgenleri ve ekokardiyogramlar, kalpte veya çevresinde sıvı birikimini gösteren iki görüntüleme çalışmasıdır. Sonuçlar lupus nedenleri hakkında bilgiler verebilir.

Doku biyopsisi

Bazı zamanlarda da etkilendiği düşünülen doku veya organdan biyopsi yoluyla örnek alınıp değerlendirilmesi ve tedavinin buna göre düzenlenmesi gerekebilir.

Bir doktor ayrıca böbreklerin lupus nedeniyle hasar görüp görmediğini görmek için bir böbrek biyopsisi yapabilir. Lupus ile ilgili böbrek hasarına lupus nefriti denir .

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