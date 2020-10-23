M.Kemal Deniz, Mezarı Başında Anılacak

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi milletvekillerinden, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurucusu M. Kemal Deniz, ölümünün 20’inci yılında törenle anılacak.
M.Kemal Deniz, bugün saat 10:00’da mezarı başında anılacak.
Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi milletvekillerinden, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurucusu M. Kemal Deniz, ölümünün 20’inci yılında törenle anılacak.
M.Kemal Deniz, bugün saat 10:00’da mezarı başında anılacak.
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