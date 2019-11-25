Mağusa Gülseren'de bir evde yangn çıktı, yangın söndürüldü (GÜNCELLENDİ)
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin gönderildiği gelen ilk bilgiler arasında.
Son dakika: Mağusa Gülseren bölgesinde bir evde az önce başlayan yangın bölgede paniğe neden oldu. Henüz sebebi belli olmayan ev yangının bi anda büyüdüğü bildirildi.
Gülseren yolunda Halı Dünyası mağazasının bulunduğu binanın üst katlarında yangın çıktı fakat itfaiye tarafından çabucak söndürüldü.
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