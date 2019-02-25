  • BIST 104.330
  • Altın 226,995
  • Dolar 5,3020
  • Euro 6,0206
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Mağusa İnisiyatifi, liderlerden yapıcı olmalarını ve somut adım atmalarını istedi

» »
Mağusa İnisiyatifi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastsiadis’ten, yarın gerçekleştirecekleri görüşmede yapıcı olmalarını ve somut adımlar atmalarını istedi.
Mağusa İnisiyatifi, liderlerden yapıcı olmalarını ve somut adım atmalarını istedi

Mağusa İnisiyatifi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastsiadis’ten, yarın gerçekleştirecekleri görüşmede yapıcı olmalarını ve somut adımlar atmalarını istedi.

Mağusa İnisiyatif bugün yaptığı açıklamada, yarım asırdan fazladır devam eden Kıbrıs müzakere sürecinden hem ada toplumlarının, hem de uluslararası toplumun adadaki statükonun devamı konusunda tahammülsüzlüğüne şahit olunduğunu ifade ederek, bugüne kadar Kıbrıs sorunuyla ilgili herşeyin konuşulduğunu ve müzakere edildiğini, eksik olanın siyasi idare ve liderlerin çözüm konusundaki kararlığı olduğu belirtildi.

Varılacak çözümün ana başlıklarının 2017’de CransMontana’da BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran tarihinde sunduğu çerçevede dile getirildiği ve BM raporlarında, üst düzey doruk antlaşmaları ve bugüne kadar alınan BM Güvenlik Konseyi kararlarında çözümün parametrelerinin net olduğu ifade edildi.

İnisiyatif, siyasi eşitlik, güvenlik ve garantiler, yönetim ve güç paylaşımı, toprak ve mülkiyet gibi konuların bu parametreler içinde olduğunu ve defalarca resmi olarak taraflarca teyit edildiğine vurgu yaptı.

Açıklamada, federal bir Kıbrıs çerçevesinde sorunun çözümünü isteyen ve tüm paydaşların yarınki toplantıdan beklentileriyle taleplerinin, iki liderin bu sorunun çözümü konusunda gerekli irade ve istekliliği göstermeleri olduğu belirtildi.

Mağusa İnisiyatifi açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:
“Kapsamlı çözümün önünde engel olarak görünen siyasi eşitlik, garantiler - güvenlik ve harita konularında kararlı ve yapıcı adımlar atarak, Kıbrıslıların geleceğini ortak kurabileceğinin teyit edilmesinin zamanının geldiğine inanıyoruz. Tüm bunlarla birlikte beklentimiz, ada insanını yakınlaştıracak ve adada işbirliği ruhunu güçlendirecek hem iki taraflı (yeni geçiş noktaları, mobil telefonlar ve enterkonnekte elektrik bağlantısı gibi), hem de tek yanlı (Maronit açılımı, Maraş’a uzmanların girişi, temel hak ve özgürlüklere saygı duyulması gibi) adımların atılması yönünde yeni kararların alınabilmesidir”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa İnisiyatifi, liderlerden yapıcı olmalarını ve somut adım atmalarını istedi25 Şubat 2019 Pazartesi 17:25
  • Girne Akdeniz Lions Kulübü Derneği “Kadınca Esintiler XI” karma resim sergisi düzenliyor25 Şubat 2019 Pazartesi 17:20
  • Bolu Gençlik Merkezi Gençleri, Lapta ve Kantara gençlik merkezlerinde misafir edildi25 Şubat 2019 Pazartesi 17:15
  • Atakan:Karayollarımızın elden geçirilmesi için bilimsel verilerle hareket edilecek25 Şubat 2019 Pazartesi 16:29
  • Erdal Ersalıcı’nın otopsi raporu açıklandı25 Şubat 2019 Pazartesi 16:10
  • Sınır’da ayrelli kaçakçılığı25 Şubat 2019 Pazartesi 16:05
  • DP Genel Sekreteri Özcafer, Bay-Sen heyetini kabul etti25 Şubat 2019 Pazartesi 15:55
  • Meteoroloji Dairesi’nden etkili sağanak yağış uyarısı: Tedbirli olun!25 Şubat 2019 Pazartesi 15:51
  • Sol Hareket: “İş kazaları kader değil, cinayet”25 Şubat 2019 Pazartesi 15:50
  • 2019’daki festivallerin tarihleri açıklandı25 Şubat 2019 Pazartesi 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti