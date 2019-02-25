Mağusa İnisiyatifi, liderlerden yapıcı olmalarını ve somut adım atmalarını istedi

Mağusa İnisiyatifi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastsiadis’ten, yarın gerçekleştirecekleri görüşmede yapıcı olmalarını ve somut adımlar atmalarını istedi.

Mağusa İnisiyatif bugün yaptığı açıklamada, yarım asırdan fazladır devam eden Kıbrıs müzakere sürecinden hem ada toplumlarının, hem de uluslararası toplumun adadaki statükonun devamı konusunda tahammülsüzlüğüne şahit olunduğunu ifade ederek, bugüne kadar Kıbrıs sorunuyla ilgili herşeyin konuşulduğunu ve müzakere edildiğini, eksik olanın siyasi idare ve liderlerin çözüm konusundaki kararlığı olduğu belirtildi.

Varılacak çözümün ana başlıklarının 2017’de CransMontana’da BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran tarihinde sunduğu çerçevede dile getirildiği ve BM raporlarında, üst düzey doruk antlaşmaları ve bugüne kadar alınan BM Güvenlik Konseyi kararlarında çözümün parametrelerinin net olduğu ifade edildi.

İnisiyatif, siyasi eşitlik, güvenlik ve garantiler, yönetim ve güç paylaşımı, toprak ve mülkiyet gibi konuların bu parametreler içinde olduğunu ve defalarca resmi olarak taraflarca teyit edildiğine vurgu yaptı.

Açıklamada, federal bir Kıbrıs çerçevesinde sorunun çözümünü isteyen ve tüm paydaşların yarınki toplantıdan beklentileriyle taleplerinin, iki liderin bu sorunun çözümü konusunda gerekli irade ve istekliliği göstermeleri olduğu belirtildi.

Mağusa İnisiyatifi açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

“Kapsamlı çözümün önünde engel olarak görünen siyasi eşitlik, garantiler - güvenlik ve harita konularında kararlı ve yapıcı adımlar atarak, Kıbrıslıların geleceğini ortak kurabileceğinin teyit edilmesinin zamanının geldiğine inanıyoruz. Tüm bunlarla birlikte beklentimiz, ada insanını yakınlaştıracak ve adada işbirliği ruhunu güçlendirecek hem iki taraflı (yeni geçiş noktaları, mobil telefonlar ve enterkonnekte elektrik bağlantısı gibi), hem de tek yanlı (Maronit açılımı, Maraş’a uzmanların girişi, temel hak ve özgürlüklere saygı duyulması gibi) adımların atılması yönünde yeni kararların alınabilmesidir”