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Mağusa İnsiyatifi’nden Suriçi’nin Değerlerinin Korunması İçin Duyarlılık Çağrısı

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Mağusa İnsiyatifi’nden Suriçi’nin Değerlerinin Korunması İçin Duyarlılık Çağrısı
Mağusa İnsiyatifi’nden Suriçi’nin Değerlerinin Korunması İçin Duyarlılık Çağrısı

Mağusa İnsiyatifi, tüm ilgili kurum ve kuruluşları, Mağusa Suriçi’ndeki kamusal veya özel alan kullanımında ve yapım faaliyetlerinde, yasalar ve yasal süreçler çerçevesinde hareket etmeye davet etti.

Mağusa İnsiyatifi yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda Mağusa Suriçi’ndeki tarihi alanlar ve yapılarla ilgili birçok tartışma gündeme geldiğini, tarihi Suriçi’nin korunması ve mevcut mimari ve tarihi değerleriyle gelecek nesillere taşınmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

MTG’nin kulüp binası tadilat projesinin, İnciraltı Restoran’ın ve Suriçinde ikamet eden kişiler tarafından işgal edilen alanlarda yasalara aykırı hareket edildiği belirtilen açıklamada, “Bu ülkede yasalar vardır ve bunlara herkes uymak zorundadır” denildi.

Yasal süreçleri takip ederek, projelerini onaylatan ve Suriçi’ndeki tarihi yapılara büyük yatırımlar yaparak Suriçi’ni ekonomik olarak canlandırmaya çalışan bireylerin çabaları için onlara teşekkür eden Mağusa İnsiyatifi, ancak illegal girişimlerin de kentin estetik ve tarihi değerlerini, Mağusa kentsel doku bütünlüğünün yanısıra, söz konusu yatırımları da çok olumsuz etkilediğine işaret etti.

Yasaların Mağusa Suriçi’nde gerçekleşecek her türlü inşai ve fiziki müdahalenin Anıtlar Yüksek Kurulu’nun iznine tabi olmasını zorunlu kıldığını ve AYK’nın işleyişinde zaman zaman yaşanan aksaklıklara, gereğinden çok daha uzun süren onay süreçlerine rağmen AYK’nın, Mağusa Suriçi ve benzeri sit alanlarında kontrolsüz ve uyumsuz restorasyon/yeni yapıların gerçekleşmesinin önündeki en önemli engel olduğuna işaret eden Mağusa İnsiyatifi, öte yandan gerek Mağusa Belediyesi’nin, gerekse Mağusa Kaymakamlığı’nın AYK’da onay süreci tamamlanmamış işletmelere, işletme ve içki ruhsatını vermemesi, kaçak yapıların vergilendirmesinin yapılmaması, AYK kararlarının uygulanabilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Açıklamada, Mağusa Suriçi’ndeki birçok tarihi binanın durumuyla ilgili değerlendirmeler yapıldı ve eleştirilerde bulunuldu.

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