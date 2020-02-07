Mağusa Mesarya Lions Kulübü Thalassemıa Sağlık Merkezi Yenileme Projesı'ni Başlattı

Mağusa bölgesinin en başarılı Lions kulübü olarak kabul gören Mesarya Lions, 2019-20 hizmet dönemi ana aktivitesi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Thalassemia Sağlık Merkezi yenileme projesi için iki büyük organizasyona imza atıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, dönem başkanı Ln. Fetine Avcı ve kulüp üyelerinin, ana aktivite konusunda, toplumumuzun önemli bir sorunu olan ve Akdeniz Anemisi olarak bilinen hastalığa dikkat çekmek ve Thalassemia hastalarına modern ve çağdaş bir ortamda hizmet verebilmek için Lefkoşa'da faaliyet gösteren Thalassemia Sağlık Merkezi Yenileme Projesi için kolları sıvadı. Sağlık Bakanlığı ile görüşen Mağusa Mesarya Lions Kulübü üyeleri, projenin başlayabilmesi için gerekli izinleri aldı. Bu bağlamda, 3 Şubat akşamı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda tüm geliri Thalassemia Sağlık Merkezi'ne bağışlanacak olan Türk Sanat Müziği konseri düzenleyen Mesarya Lions Kulübü, 29 Şubat akşamı ise yine aynı projeye destek amaçlı 'Kadınlar Matinesi' düzenliyor. Dönem başkanı Ln. Fetine Avcı yapmış olduğu açıklama da, 'Kulübümüzün ana aktivitesi için son derece heyecanlı, kalıcı bir projeye imza atacağımız için mutlu ve gururluyuz. Uzun zamandır bir çivi bile çakılmayan ve günümüz şartlarında kötü durumda olan sağlık merkezini çağdaş ve insana yakışır bir hale getireceğiz. Büyük bir görev üstlendik. Geçtiğimiz günlerde Mağusa Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediğimiz Türk Sanat Müziği konseri projemizi finanse etmek için önemli bir başlangıçtı. Şubat sonunda ise Kadınlar Matinesi ile bir adım daha ileriye gideceğiz. Gelin, hep birlikte büyük bir projeye imza atalım, yardımlaşmanın gücünü herkese gösterelim' dedi.

Mesarya Lions Kulübü, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği üyeliği ve başarılı çalışmalarıyla, Lionistik çalışmalarını tek başına sürdüren ve 2018-19 hizmet döneminde, Mağusa bölgesinde Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tarafından 'Mükemmel Kulüp' ödülüne layık görülen tek Lions kulübü olma özelliğini taşıyor.

