Mağusa'da karavan hırsızlığı! Karavanı aracının arkasına takıp çekti!

18.09.2023 tarihinde, Gazimağusa’da Palm Beach Bölgesinde bulunan bir araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan bir şahsa ait karavan alınmıştır.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen H.E.(E-58)’nin, söz konusu karavanı kendi kullanımındaki aracın arkasına takıp çekmek suretiyle çaldığı ve karavanın kapı kolunu kasten hasara uğratıp açtıktan sonra, karavan içerisinde muhafaza edilen ayakkabı, iki adet ceket, halı, taşınabilir şarj cihazı (power bank) ve su ısıtıcısı cihazını da çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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