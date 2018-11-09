Mağusa’da lise öğretmeni tacizden tutuklandı

Gazimağusa’da bir lisede öğretmen olarak görev yapan H.H.D, 16 yaşındaki kız öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
Geçtiğimiz hafta sonu meydana geldiği iddia edilen olay, müşteki kız ile annesinin polise giderek şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı. Polise yapılan şikayet üzerine tutuklanan zanlı, “Cinsel saldırı” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Zanlı aleyhine 3 gün süre ile tutukluluk emri verildi.
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